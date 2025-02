Teräsyhtiöiden jättifuusio kaatui – Donald Trump väläyttää Japanillekin tulleja

Kahden teräsjätin kaavailtu fuusio on kaatumassa. Japanilainen Nippon Steel on luopunut suunnitelmastaan ​​ostaa yhdysvaltalainen US Steel, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina. Asiasta uutisoi muun muassa Financial Times.

Nippon Steel aikoo silti sijoittaa merkittävästi Pittsburghissa toimivaan terästuottajaan.

Trump tapasi Japanin pääministerin Shigeru Ishiban Valkoisessa talossa. Trump piti japanilaisyhtiön aikeita sijoittaa US Steeliin ”erittäin jännittävänä” ja lisäsi, että hän tapaa yhtiön edustajat tulevalla viikolla.

– He selvittävät yksityiskohdat. Olen siellä välittämässä ja sovittelemassa, presidentti sanoi.

Aiemmin perjantaina Trump toisti kantansa, ettei ollut muuttanut vastustustaan Nipponin 15 miljardin dollarin ostotarjouksesta US Steelista.

Yritykset nostivat viime kuussa kanteen Yhdysvalloissa, kun edellisen presidentin Joe Bidenin hallinto esti tammikuussa ehdotetun kaupan.

FT:n haastatteleman sisäpiirilähteen mukaan investoinnin yksityiskohtia ei ole saatu päätökseen. Valkoinen talo ei kommentoinut, mitä Trump ja Japanin pääministeri olivat keskusteluissa sopineet.

Kaksi tilannetta läheltä seuraavaa lähdettä kertoi FT:lle, että vaikka yhtiöiden täysi fuusio ei enää ole neuvottelupöydällä, neuvottelut ovat todennäköisesti etenemässä sopimukseen, jossa olisi ”samanlaisia elementtejä” alkuperäisen ostotarjouksen kanssa. US Steel tulisi kuitenkin säilyttämään alkuperäisen nimensä myös sopimuksen jälkeen.

Aiemmin perjantaina Trump sanoi harkitsevansa tullien asettamista Japanista tuleville tuontituotteille, mikäli Yhdysvaltojen kauppavajetta Japanin kanssa ei saada korjattua. Trump lupasi lisäksi paljastaa ”vastavuoroisia tulleja” muille maille tulevalla viikolla.

FT:n mukaan Yhdysvaltain ja Japanin kauppavaje oli 68 miljardia dollaria viime vuonna, kun se vuonna 2020 oli 55 miljardia dollaria.

Pääministeri Ishiba sanoi, että hän ”ei pysty vastaamaan teoreettiseen kysymykseen”, kun häneltä kysyttiin, ryhtyisikö Japani vastatoimiin, jos Yhdysvallat asettaa maalle tulleja.

Trump sanoi myös, että Japani aikoo ostaa Yhdysvalloista lisää nesteytettyä maakaasua (LNG).

Japani on maailman toiseksi suurin kaasun kuluttaja Kiinan jälkeen ja on yksi suurimmista amerikkalaisen LNG:n tuojista.