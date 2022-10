Teollisuusyritysten luottamus laski lokakuussa

Teollisuusyritysten luottamuksen saldolukema oli -5, kun edelliskuun lukema oli -1. Luottamusindikaattori on nyt hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Myös rakennusyritysten luottamus laski lokakuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -9 pistettä, mikä on kolme pistettä vähemmän kuin syyskuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori puolestaan nousi lokakuussa. Saldolukema oli +5 pistettä, joka on kolme pistettä enemmän kuin tarkistettu lukema syyskuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Samoin vähittäiskaupan luottamus nousi hieman lokakuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -16, kun tarkistettu saldoluku oli syyskuussa -20. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.