Teneriffalla merkkejä lähestyvästä tulivuorenpurkauksesta

Espanjan kansallinen maantieteellinen instituutti on havainnut, että Kanariansaarten maanpinta on kohonnut noin yhden senttimetrin kuluneen vuoden aikana. Se ei ehkä kuulosta kovin paljolta, mutta taustalta paljastuu heräilevä Teide-tulivuori. Viitteitä välittömästä purkauksesta ei ole, mutta viranomaiset ovat nyt valpastuneet varoittamaan Kanarian asukkaita, sillä saarella on alkanut esiintyä myös maanjäristyksiä.

Viime aikoina järistyksiä on esiintynyt erityisesti Teneriffalla, jossa Teide sijaitsee. Tästä syystä viranomaiset ovat nyt päättäneet, että purkaukseen varaudutaan hätätilaharjoituksella. Paikallishallinto kertoi perjantaina, että harjoitus järjestetään Garachicossa saaren pohjoispuolella. Paikkavalinta on sikäli merkityksellinen, että Garachico tuhoutui vuonna 1706, kun Trevejo-tulivuori purkautui.

Paikallishallinnon johtaja kuitenkin kannusti perjantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa Teneriffan asukkaita rauhallisuuteen, kertoo esimerkiksi paikallislehti Canarian Weekly. Viranomaiset seuraavat tilannetta valppaasti, ja tulivuorten käyttäytyminen tunnetaan nykyään erittäin hyvin, joten tilanteet ovat ennakoitavissa.

