Tekoäly on Suomelle myös turvallisuusasia

Suomi elää parhaillaan murrosta, joka muuttaa taloutta, turvallisuutta ja koko yhteiskunnan toimintaa perusteellisemmin kuin digitalisaatio aikanaan. Tekoälyn kehitys ei ole enää yksittäinen teknologinen trendi, vaan yhteiskuntaa läpileikkaava voima, joka määrittää kilpailukyvyn, tuottavuuden ja kansallisen turvallisuuden suunnan.

Tämä vuosikymmen ratkaisee, onko Suomi muutoksen edelläkävijä vai sen kohde.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tekoäly muuttaa jo nyt työn luonnetta ja talouden rakenteita. Osaava asiantuntija voi moninkertaistaa työpanoksensa tekoälyn avulla. Yritykset nopeuttavat tuotekehitystä, luovat uusia palveluja ja rakentavat kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Samalla teknologia muuttaa globaalia kilpailua tavalla, joka jakaa taloudet voittajiin ja häviäjiin.

Suomelle kyse on kasvusta, hyvinvoinnista ja talouden kestävyydestä.

Suomen talous tarvitsee uuden tuottavuusloikan, ja tekoäly tarjoaa siihen historiallisen mahdollisuuden. Erityisesti pk-yritysten kyky hyödyntää tekoälyä ratkaisee pitkälti sen, syntyykö Suomeen uutta kasvua vai jääkö talous pysyvään hitaaseen kehitykseen. Avoin markkinatalous, investoinnit tutkimukseen ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen ovat keskeisiä, jotta Suomi pystyy hyödyntämään teknologisen murroksen täysimääräisesti.

Kyse ei kuitenkaan ole vain taloudesta.

Tekoäly on myös turvallisuuskysymys. Se muuttaa sodankäyntiä, tiedustelua, kyberturvallisuutta ja informaatiovaikuttamista. Autonomiset järjestelmät, datakyvykkyydet ja algoritminen päätöksenteko määrittävät tulevaisuuden turvallisuusympäristöä. Teknologinen riippuvuus voi muodostua yhtä vakavaksi riskiksi kuin perinteinen sotilaallinen uhka.

Suomen kaltaiselle geopoliittisesti herkällä paikalla sijaitsevalle maalle tämä kehitys on erityisen merkittävä. Kansallinen turvallisuus edellyttää vahvaa omaa osaamista, kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja kykyä hallita keskeisiä teknologioita ja dataa.

Siksi tekoälypolitiikka on samanaikaisesti talouspolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa ja arvopolitiikkaa. Kyse on siitä, pystymmekö turvaamaan teknologisen osaamisemme, suojaamaan yhteiskuntamme ja vahvistamaan kilpailukykyämme nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Suomella on tähän erinomaiset lähtökohdat. Korkea koulutustaso, vahva teknologiaosaaminen ja luottamus yhteiskuntaan luovat perustan, jolle voidaan rakentaa uuden aikakauden menestystä. Mutta hyvä lähtötilanne ei yksin riitä. Tarvitsemme selkeän kansallisen suunnan.

Poimintoja videosisällöistämme

Visiossani Suomi nousee tämän vuosikymmenen loppuun mennessä maailman johtavien tekoälyn soveltajamaiden joukkoon.

Tämä edellyttää määrätietoista toimintaa usealla tasolla.

Ensinnäkin yritysten toimintaympäristöä on vahvistettava niin, että tekoälyä kehitetään, sovelletaan ja kaupallistetaan Suomessa rohkeasti. Innovaatioita syntyy siellä, missä tutkimus, investoinnit ja yrittäjyys kohtaavat.

Toiseksi julkinen sektori on uudistettava teknologian avulla. Hallinnon tuottavuusloikka vapauttaisi resursseja ydintehtäviin ja parantaisi palveluja kansalaisille. Digitalisaation seuraava vaihe ei ole vanhojen prosessien automatisointia, vaan koko toimintakulttuurin uudistamista.

Kolmanneksi koulutusjärjestelmä on päivitettävä tekoälyaikaan. Jokaisella suomalaisella on oltava valmiudet toimia yhteiskunnassa, jossa tekoäly on keskeinen työväline. Osaaminen on Suomen tärkein strateginen resurssi myös tulevaisuudessa.

Neljänneksi Suomen on vahvistettava teknologista suvereniteettiaan ja turvallisuuttaan. Kriittisen infrastruktuurin, datan ja keskeisten teknologioiden hallinta on osa kansallista turvallisuutta samalla tavoin kuin puolustuskyky.

Tekoälyn hyödyntäminen ei kuitenkaan voi perustua pelkkään tehokkuuteen. Sen on oltava eettisesti kestävää ja ihmiskeskeistä. Teknologian käytön tulee vahvistaa luottamusta, suojata yksilön oikeuksia ja tukea oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Suomen vahvuus on aina ollut kyky yhdistää taloudellinen menestys ja vastuullisuus. Sama periaate on tuotava myös tekoälyaikaan.

Tämän vuosikymmenen aikana tarvitaan ennen kaikkea ymmärrystä muutoksen mittaluokasta, rohkeutta uudistaa rakenteita ja kykyä tehdä päätöksiä riittävän nopeasti. Teknologinen kehitys ei odota poliittisia syklejä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tekoälyn murros tapahtuu joka tapauksessa. Kysymys on siitä, ohjaammeko sitä vai annammeko sen ohjata meitä.

Suomella on kaikki edellytykset onnistua. Jos toimimme määrätietoisesti, voimme rakentaa yhteiskunnan, joka on taloudellisesti vahva, teknologisesti edistyksellinen ja turvallinen myös nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Tämä on Suomen tie tekoälyaikaan.