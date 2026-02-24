Tekoäly nosti yllättävän tuotteen hitiksi

Telian laitemyynnissä on havaittu viimeisten kuukausien aikana yllättävä ilmiö, kun näytönohjaimet ovat nousseet hittituotteeksi. Tuoteryhmä on erityisesti pelaajien ja tekoälyharrastajien kiinnostuksen kohteena.

Pelaaminen ja uusimpien pelien kasvaneet laitevaatimukset ovat edelleen merkittävä syy tehokkaiden näytönohjainten hankintaan.

– Erityisesti uusimmat pelit vaativat paljon laskentatehoa ja hyödyntävät edistyneempää grafiikkaa, joka edellyttää tehokasta näytönohjainta. Asiakkaat haluavat usein varmistaa, että oma laitteisto pyörittää tuleviakin pelejä. Tehokas näytönohjain pidentää myös koneen käyttöikää, sanoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg tiedotteessa.

Tekoälyn nopea yleistyminen vauhdittaa kuluttajien laitehankintoja. Yhä useammat suomalaiset haluavat hyödyntää tekoälysovelluksia paikallisesti omalla koneellaan sen sijaan, että tukeutuisivat vain pilvipalveluihin.

– Kuluttajat käyttävät tekoälytyökaluja myös omalla tietokoneellaan. Näissä tapauksissa näytönohjaimen tehokkuus ja edistyneet ominaisuudet korostuvat, mikä näkyy suoraan laitekaupassa. Paikallinen tekoäly tuo nopeammat sovellukset, paremman yksityisyydensuojan ja käytön ilman verkkoyhteyttä, Westerberg kertoo.

Muistien ja eri komponenttien hintojen muutokset ovat puhuttaneet viime aikoina tietokoneharrastajia. Tämä on saanut osan asiakkaista aikaistamaan ostopäätöksiä.

– Yleinen keskustelu hinnoista tietysti herättelee kuluttajia. Olemme havainneet selkeää ennakoivaa ostokäyttäytymistä erityisesti komponenteissa, joissa hintavaihtelut voivat olla nopeita, Patrik Westerberg toteaa.