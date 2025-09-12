Verkkouutiset

Tekoälyn luoma kuva tekoälystä ministerinä.

Tekoäly nimitettiin ministeriksi

  • Julkaistu 12.09.2025 | 18:00
  • Päivitetty 12.09.2025 | 16:10
  • Tekoäly
Albanian tavoitteena on kitkeä korruptiota julkisista hankinnoista.
Albani on nimittänyt maailman ensimmäisenä maana tekoälyn hallituksen ministeriksi, kertoo Euronews.

Digitaalinen ministeri tunnetaan nimellä Diella. Se on visualisoitu albanialaiseen kansallispukuun pukeutuvaksi naiseksi.

Albanian pääministeri Edi Raman mukaan Diella vastaa jatkossa kaikista julkisista hankinnoista ja tarjouskilpailuista. Tällä kitketään korruptiota, koska tekoälyä ei voi lahjoa. Pääministerin mukaan Diella varmistaa samalla sen, että kaikki julkiset hankinnat ovat jatkossa täysin läpinäkyviä.

Korruptio on Euronewsin mukaan iso ongelma Euroopan unionin jäsenyyttä tavoittelevalle Albanialle.

Uusimmat
