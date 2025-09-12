Tekoäly nimitettiin ministeriksi

Albani on nimittänyt maailman ensimmäisenä maana tekoälyn hallituksen ministeriksi, kertoo Euronews.
Digitaalinen ministeri tunnetaan nimellä Diella. Se on visualisoitu albanialaiseen kansallispukuun pukeutuvaksi naiseksi.
Albanian pääministeri Edi Raman mukaan Diella vastaa jatkossa kaikista julkisista hankinnoista ja tarjouskilpailuista. Tällä kitketään korruptiota, koska tekoälyä ei voi lahjoa. Pääministerin mukaan Diella varmistaa samalla sen, että kaikki julkiset hankinnat ovat jatkossa täysin läpinäkyviä.
Korruptio on Euronewsin mukaan iso ongelma Euroopan unionin jäsenyyttä tavoittelevalle Albanialle.
