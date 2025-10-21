Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Mäkihyppääjä Matti Nykänen (1963–2019) Calgaryn olympialaisissa 1988. Urheilu-uransa jälkeen Nykänen tuli tunnetuksi muun muassa laulajana. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Tekoäly listasi parhaat suomalaisurheilijat

  • Julkaistu 21.10.2025 | 13:40
  • Päivitetty 21.10.2025 | 15:02
  • Tekoäly, Urheilu
Kärkisijoille ylsivät tutut nimet.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suoratoisto- ja televisiopalveluita tarjoava Viaplay antoi tekoälyn luetella 30 parasta suomalaisurheilijaa kautta aikojen.

Viaplay on jakanut ChatGPT:n laatiman listan julkisessa Facebook-julkaisussaan. Ykkössijalle pääsi kestävyysjuoksija Paavo Nurmi (1897–1973). Hopeasijalle ylsi kestävyysjuoksija Lasse Virén (s. 1949). Kolmanneksi pronssisijalle pääsi mäkihyppääjä Matti Nykänen (1963–2019).

Listalle pääsivät lisäksi muun muassa jääkiekkoilija Teemu Selänne (s. 1970), formulakuljettaja Mika Häkkinen (s. 1968), hiihtäjä Juha Mieto (s. 1949) ja jalkapalloilija Jari Litmanen (s. 1971).

Tekoälyn laatima TOP 30 -lista on luettavissa alla. Urheilijan nimen perässä on ilmoitettu hänen urheilulajinsa.

  1. Paavo Nurmi, kestävyysjuoksu
  2. Lasse Virén, kestävyysjuoksu
  3. Matti Nykänen, mäkihyppy
  4. Ville Ritola, kestävyysjuoksu
  5. Hannes Kolehmainen, kestävyysjuoksu
  6. Pertti Karppinen, soutu
  7. Veikko Hakulinen, maastohiihto
  8. Kaarlo Kangasniemi, painonnosto
  9. Marja-Liisa Kirvesniemi, maastohiihto
  10. Teemu Selänne, jääkiekko
  11. Jari Kurri, jääkiekko
  12. Kimi Räikkönen, moottoriurheilu
  13. Mika Häkkinen, moottoriurheilu
  14. Seppo Räty, keihäänheitto
  15. Tero Pitkämäki, keihäänheitto
  16. Janne Ahonen, mäkihyppy
  17. Tiina Lillak, keihäänheitto
  18. Pekka Vasala, juoksu
  19. Juhani Suutarinen, ampumahiihto
  20. Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihto
  21. Ilmari Salminen, kestävyysjuoksu
  22. Matti Järvinen, keihäänheitto
  23. Iivo Niskanen, maastohiihto
  24. Veikko Karvonen, maratonjuoksu
  25. Juha Mieto, maastohiihto
  26. Jani Sievinen, uinti
  27. Arto Bryggare, aitajuoksu
  28. Kaarlo Maaninka, kestävyysjuoksu
  29. Jari Litmanen, jalkapallo
  30. Sami Hyypiä, jalkapallo

 

Sosiaalisessa mediassa tekoälyn luoma listaus on herättänyt runsaasti keskustelua. Osa kommentoijista on kyseenalaistanut tekoälyn valinnat toteamalla, että teknologia ei vielä todellakaan ole valmis. Kommentoijat kiinnittävät huomiota siihen, että tekoäly näytti vastauksissaan antavan painoarvoa myös tietyille urheilulajeille ja etenkin olympiakilpailuissa mitalisijoille päässeitä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)