Tekoäly listasi parhaat suomalaisurheilijat

Suoratoisto- ja televisiopalveluita tarjoava Viaplay antoi tekoälyn luetella 30 parasta suomalaisurheilijaa kautta aikojen.
Viaplay on jakanut ChatGPT:n laatiman listan julkisessa Facebook-julkaisussaan. Ykkössijalle pääsi kestävyysjuoksija Paavo Nurmi (1897–1973). Hopeasijalle ylsi kestävyysjuoksija Lasse Virén (s. 1949). Kolmanneksi pronssisijalle pääsi mäkihyppääjä Matti Nykänen (1963–2019).
Listalle pääsivät lisäksi muun muassa jääkiekkoilija Teemu Selänne (s. 1970), formulakuljettaja Mika Häkkinen (s. 1968), hiihtäjä Juha Mieto (s. 1949) ja jalkapalloilija Jari Litmanen (s. 1971).
Tekoälyn laatima TOP 30 -lista on luettavissa alla. Urheilijan nimen perässä on ilmoitettu hänen urheilulajinsa.
- Paavo Nurmi, kestävyysjuoksu
- Lasse Virén, kestävyysjuoksu
- Matti Nykänen, mäkihyppy
- Ville Ritola, kestävyysjuoksu
- Hannes Kolehmainen, kestävyysjuoksu
- Pertti Karppinen, soutu
- Veikko Hakulinen, maastohiihto
- Kaarlo Kangasniemi, painonnosto
- Marja-Liisa Kirvesniemi, maastohiihto
- Teemu Selänne, jääkiekko
- Jari Kurri, jääkiekko
- Kimi Räikkönen, moottoriurheilu
- Mika Häkkinen, moottoriurheilu
- Seppo Räty, keihäänheitto
- Tero Pitkämäki, keihäänheitto
- Janne Ahonen, mäkihyppy
- Tiina Lillak, keihäänheitto
- Pekka Vasala, juoksu
- Juhani Suutarinen, ampumahiihto
- Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihto
- Ilmari Salminen, kestävyysjuoksu
- Matti Järvinen, keihäänheitto
- Iivo Niskanen, maastohiihto
- Veikko Karvonen, maratonjuoksu
- Juha Mieto, maastohiihto
- Jani Sievinen, uinti
- Arto Bryggare, aitajuoksu
- Kaarlo Maaninka, kestävyysjuoksu
- Jari Litmanen, jalkapallo
- Sami Hyypiä, jalkapallo
Sosiaalisessa mediassa tekoälyn luoma listaus on herättänyt runsaasti keskustelua. Osa kommentoijista on kyseenalaistanut tekoälyn valinnat toteamalla, että teknologia ei vielä todellakaan ole valmis. Kommentoijat kiinnittävät huomiota siihen, että tekoäly näytti vastauksissaan antavan painoarvoa myös tietyille urheilulajeille ja etenkin olympiakilpailuissa mitalisijoille päässeitä.