Tekoäly listasi parhaat suomalaisurheilijat

Suoratoisto- ja televisiopalveluita tarjoava Viaplay antoi tekoälyn luetella 30 parasta suomalaisurheilijaa kautta aikojen.

Viaplay on jakanut ChatGPT:n laatiman listan julkisessa Facebook-julkaisussaan. Ykkössijalle pääsi kestävyysjuoksija Paavo Nurmi (1897–1973). Hopeasijalle ylsi kestävyysjuoksija Lasse Virén (s. 1949). Kolmanneksi pronssisijalle pääsi mäkihyppääjä Matti Nykänen (1963–2019).

Listalle pääsivät lisäksi muun muassa jääkiekkoilija Teemu Selänne (s. 1970), formulakuljettaja Mika Häkkinen (s. 1968), hiihtäjä Juha Mieto (s. 1949) ja jalkapalloilija Jari Litmanen (s. 1971).

Tekoälyn laatima TOP 30 -lista on luettavissa alla. Urheilijan nimen perässä on ilmoitettu hänen urheilulajinsa.

Paavo Nurmi, kestävyysjuoksu Lasse Virén, kestävyysjuoksu Matti Nykänen, mäkihyppy Ville Ritola, kestävyysjuoksu Hannes Kolehmainen, kestävyysjuoksu Pertti Karppinen, soutu Veikko Hakulinen, maastohiihto Kaarlo Kangasniemi, painonnosto Marja-Liisa Kirvesniemi, maastohiihto Teemu Selänne, jääkiekko Jari Kurri, jääkiekko Kimi Räikkönen, moottoriurheilu Mika Häkkinen, moottoriurheilu Seppo Räty, keihäänheitto Tero Pitkämäki, keihäänheitto Janne Ahonen, mäkihyppy Tiina Lillak, keihäänheitto Pekka Vasala, juoksu Juhani Suutarinen, ampumahiihto Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihto Ilmari Salminen, kestävyysjuoksu Matti Järvinen, keihäänheitto Iivo Niskanen, maastohiihto Veikko Karvonen, maratonjuoksu Juha Mieto, maastohiihto Jani Sievinen, uinti Arto Bryggare, aitajuoksu Kaarlo Maaninka, kestävyysjuoksu Jari Litmanen, jalkapallo Sami Hyypiä, jalkapallo

Sosiaalisessa mediassa tekoälyn luoma listaus on herättänyt runsaasti keskustelua. Osa kommentoijista on kyseenalaistanut tekoälyn valinnat toteamalla, että teknologia ei vielä todellakaan ole valmis. Kommentoijat kiinnittävät huomiota siihen, että tekoäly näytti vastauksissaan antavan painoarvoa myös tietyille urheilulajeille ja etenkin olympiakilpailuissa mitalisijoille päässeitä.