Tehy ja SuPer esittävät lyhyempää työaikaa yötyötä tekeville

Tehy ja SuPer sekä muut pääsopijaärjestöt aloittavat tänään tiistaina työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin puoli miljoonaa työntekijää.

Neuvottelujen kohteena on muun muassa hoitajien SOTE-sopimus, joka on Suomen suurin työehtosopimus ja jonka piirissä on yli 180 000 työntekijää.

Vuonna 2022 osapuolet sopivat palkankorotuksista ja palkkaohjelmista, joilla edistettiin palkkatasa-arvoa ja jonka avulla saatiin helpotusta hoitajapulaan.

– Tehy ja SuPer pitävät välttämättömänä, että palkkaohjelmat viedään sovitusti loppuun. Palkkatasa-arvo edellyttää konkreettisia toimia, eikä hoitajapulaa ole edelleenkään selätetty, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Alkavalla neuvottelukierroksella Tehy ja SuPer painottavat työolojen parantamista.

– Naisvaltaisella alalla tulee huomioida erityisellä tavalla Suomen hallituksen valmistelemat lainsäädäntömuutokset ja huolehtia siitä, että työehdot mies- ja naisvaltaisilla aloilla säilyvät tasapuolisina lainsäädäntömuutoksista huolimatta, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Miesvaltaisilla aloilla irtisanomisen ja määräaikaisten työsuhteiden ehdoista on sovittu työehtosopimuksissa, eikä näitä ole nyt muutettu vastaamaan hallituksen kaavailemia lainsäädäntömuutoksia.

Liittojen mukaan tasa-arvoinen työelämä edellyttää vastaavia säännöksiä, myös naisvaltaiselle hoitoalalle.

Lyhyempi työaika yötyötä tekeville

Tehy ja SuPer esittävät hoitajien työ- ja virkaehtosopimukseen myös työaikamääräysten kokonaisuudistusta.

– Kaikilla hoitajilla pitää olla oikeus vapaa-aikaan ja elämään. Lisäksi yötyön haitalliset vaikutukset terveydelle tulee huomioida työaikamääräyksissä. Lyhyempi työaika yötyötä tekeville on terveyden kannalta perusteltua ja jopa välttämätöntä. Näin on toimittu muissakin Pohjoismaissa ja tarvitsemme saman mallin Suomeen, toteaa Rytkönen.

Tehy ja SuPer ovat tänään irtisanoneet Kunta- ja hyvinvointialueita koskevat työ- ja virkaehtosopimukset. Irtisanomisen yhteydessä on muistutettu työnantajaa siitä, että sopimukseton tila alkaa 1.5.2025, mikäli osapuolet eivät saavuta sopimusratkaisua ennen sitä.

– Olemme pyytäneet KT:ta huolehtimaan siitä, että sopimuksettoman tilan aikana työntekijöillä on laillinen työtaisteluoikeus ja työnantajien tulee varautua siihen, että työtaistelutoimenpiteet, jotka eivät edellytä ennakkoilmoituksen antamista, voivat alkaa heti 1. toukokuuta lukien, kertoo Inberg.

Valmisteilla oleva suojelutyölainsäädäntö huomioiden työnantajien tulee siis varautua tilanteeseen jo ennakolta työvuorosuunnittelussa ja työvoiman mitoituksessa.

– Ensisijaisesti pyrimme tietenkin neuvotellen sopimukseen, mutta pidämme tärkeänä varautumista myös siihen, että neuvottelut jumiutuvat, Inberg lisää.

Kunta- ja hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät 30. huhtikuuta.