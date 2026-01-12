Teetkö näin välttyäksesi parkkisakolta? Tamperelainen: Saattaa tulla kalliiksi

Viime aikoina liikenteessä on yleistynyt ilmiö, jossa autoilijat irrottavat autonsa rekisterikilvet välttyäkseen parkkisakoilta. Asiasta kertoo Tamperelainen.

Ilmiö on havaittu myös kaupungin pysäköinninvalvonnassa. Katutarkastaja Sami Hurinki kertoo Tamperelaiselle, että kilvet on voitu kiinnittää autoon magneetilla tai velcro-tarralla, jolloin ne saa nopeasti irti. Sen jälkeen kilvet on voitu laittaa auton sisälle piiloon. Jotkut autoilijoista ovat voineet peittää myös tuulilasin etukulman valmistenumeron.

Jos autossa ei ole rekisterikilpeä, sille ei voida määrätä pysäköintivirhemaksua.

Vaikka maksua ei voitaisi määrätä, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että autoilija voisi välttyä ikäviltä seuraamuksilta. Huringin mukaan tällaisissa tilanteissa kaupungilla ei ole muuta keinoa kuin tulkita auto hylätyksi. Se taas tarkoittaa sitä, että ne voidaan siirtää varastoon.

Siirrosta perittävä maksu liikkuu viikonpäistä ja vuorokaudenajasta riippuen 200–280 euroa. Sen lisäksi varastoinnista peritään erillinen 50 euron maksu jokaista alkavaa viikkoa kohden. Kustannukset voivat nousta nopeasti siis korkeammiksi kuin mikä yksittäisen pysäköintivirhemaksun suuruus olisi ollut.

