Teemu Keskisarja: Sote on äärikepulaisten litimärkä uni

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin keskiviikkona sosiaali- ja terveyspalveluista tehdystä välikysymyksestä. Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja sanoi puheensa aluksi puhemiehelle perustavansa puheenvuoronsa yhteen sanaan, jota ”käytteli teidän erittäin arvossa pidetty edeltäjänne Paavo Lipponen”.

– Sana, jota nyt lainaan, pätee sote-välikysymykseen ja eritoten sen esittäjiin: puhemies Lipponen puhui ”äärikepulaisista”. Mitä merkitsee äärikepulaisuus? Kyseinen ääri hahmottuu Lipposen muistelmista ja muista historian lähteistä — kannattaa tutkia pikku debattimme taustaksi, Teemu Keskisarja aloitti.

– Äärikepulaisuus on, miten sen sanoisin, suoraviivaisinta salakähmäisyyttä, tinkimistä, nokitusta, välistävetoja, sukkeluutta ja nokkeluutta puoluepolitiikan huutokaupassa. Äärikepulaisuus on ennen muuta alueellisen vallan varausjärjestelmä. Se toimii silloinkin kun vaaleissa tulee turpaan ja napinpainajat vähenevät tässä salissa. En suinkaan soimaa, vaan päinvastoin vilpittömästi kehun. Äärikepulaisuus on menestyksekäs vakaumus ja tehokas taktiikka.

Kansanedustaja Keskisarja totesi harppaavansa suoraan sote-aiheeseen 2010- ja 2020-luvuille, koska vuosikymmenten takaiset tapaukset eivät ketään kiinnosta.

– Aivan äskettäin äärikepulaisuus hieroi lehmänkaupat arvojen markkinoilla. Entinen talonpoikien ja emäntien kansanliike sitoutui monikulttuuriin ja sateenkaarihommeleihin, vieläpä fanaattisesti. Ensi katsomalta yllätys — mistä moinen juurien repiminen? Hyvästä hinnasta. Siitä, että ajan henki haisi paremmalta kuin sonta. Äärikepulaiset sirottelivat hallituksessa etupyyteisiinsä lannoitteita ja hyödynsivät muoti-ideologioita sadettajina.

– Voittoja, satoja, ropisi, ja muhevasta punamullasta versoi sote — byrokratian pelto ja palkkiollisten luottamustoimien lakeus, Teemu Keskisarja muotoili.

Hänen mukaansa ”sote on valtiontalouden painajainen ja äärikepulaisten litimärkä uni”.

– Sidonnaisuuksien sarka aukeaa, läänitysten laiho tuleentuu, ja sadonkorjuupidot paranevat hyvinvointialueilla. Äärikeskusta ehdoin tahdoin kylvi hallinnollisen hukkakauran, ja nyt sitten välikyselette makasiinien mädäntymisestä ja laarien hiiristä. Että semmoinen maahenki humisee.

Keskustalaisista Teemu Keskisarjalle pääsi vastaamaan kansanedustaja Vesa Kallio.

– En yleensä toisten puolueiden ja edustajien puheista paljon täällä puhu, mutta sen verran monta tekstiviestiä on tullut, joissa on ihmetelty erään ei-keskustalaisen puolueen edustajien kielenkäyttöä. Eli jos voi sanoa näin, niin nätisti sanottuna, jos perussuomalaisilla olisi joku supervoima, niin se on varmaan asian vierestä puhuminen, Vesa Kallio kommentoi.

– Perussuomalaisten vaalilupaukset ovatkin paljastuneet todelliseksi hunaja-ansaksi aika monellakin tapaa. Maku on kyllä osoittautunut useammalla kuin yhdellä tapaa karvaaksi. Mutta jospa nyt koitan itsekin palata tähän sote-asiaan.