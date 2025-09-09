Teemu Keskisarja lähetti kokoomusnuorille kirjan vastalahjaksi

Kansanedustaja Teemu Keskisarja (ps.) kiittää kokoomusnuoria heidän lähettämästään käytöskirjasta. Keskisarja esittää kiitoksensa julkisessa Facebook-julkaisussaan.
Takaisin kokoomusnuorille Keskisarja kertoo lähettävänsä yhdenvertaisen, tasa-arvoisen, moninaisen vastalahjan. Kyseessä on Keskisarjan itsensä kirjoittama teos otsikolla ”Secoituxesta järjettömäin luondocappalden canssa – Perversiot, oikeuselämä ja kansankulttuuri 1700-luvun Suomessa”.
Kyseessä on Keskisarjan väitöskirja vuodelta 2006. Sen aiheena on eläimiin sekaantuminen ja siitä seuranneet rangaistukset 1700-luvulla. Väitöskirja on maksuttomasti luettavissa Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa.
Julkaisunsa yhteyteen Keskisarja on jakanut kuvan itsestään molempien teosten kanssa. Kuva on nähtävillä tämän artikkelin lopussa olevalla upotteella.
Kokoomusnuoret ilmoitti aiemmin syyskuussa lähettävänsä Keskisarjalle kirjan käytöstavoista. Syynä olivat Keskisarjan huomiota herättäneet puheet Ylen A-studiossa. Keskisarja viittasi maahanmuuttajiin heikkolaatuisina, minkä katsottiin leimaavan kokonaisia ihmisryhmiä vähempiarvoisiksi.
Kokoomusnuoret painotti tiedotteessa, että mikäli maahanmuutosta halutaan puhua joskus kriittisemminkin, eivät Keskisarjan käyttämät sanavalinnat edistä tätä tavoitetta lainkaan.
– Tällä hetkellä meillä menee arvokasta aikaa siihen, että maahanmuutosta keskustellaan metatasolla. Keskisarjan asenne antaa vain lyömäaseen oppositiolle, eikä itse substanssiin päästä, kun perussuomalaisten johto lapsellisesti haluaa herättää pahennusta, kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki totesi tiedotteessa.
