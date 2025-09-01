Kokoomusnuoret lähettää Teemu Keskisarjalle kirjan käytöstavoista

Kokoomusnuoret ilmoittaa lähettävänsä perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarjalle kirjan käytöstavoista.

Keskisarjan puheet viime viikolla A-studiossa ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Hän viittasi maahanmuuttajiin heikkolaatuisina, minkä katsottiin leimaavan kokonaisia ihmisryhmiä vähempiarvoisiksi.

Kokoomusnuoret painottaa, että mikäli maahanmuutosta halutaan puhua joskus kriittisemminkin, eivät Keskisarjan käyttämät sanavalinnat edistä tätä tavoitetta lainkaan.

– Tällä hetkellä meillä menee arvokasta aikaa siihen, että maahanmuutosta keskustellaan metatasolla. Keskisarjan asenne antaa vain lyömäaseen oppositiolle, eikä itse substanssiin päästä, kun perussuomalaisten johto lapsellisesti haluaa herättää pahennusta, kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki toteaa tiedotteessa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on budjettiriihessä ottanut käsittelyyn yhteiset pelisäännöt. Binga Tupamäki katsoo perussuomalaisten näkökulman olevan, että mitä väliä käytöstavoilla, kunhan viesti on mennyt perille.

Kokoomusnuoret näkee hyvät käytöstavat luottamukseen perustuvan yhteiskunnan kulmakivenä. Tupamäen mukaan kukaan ei ota tosissaan eikä halua kuunnella, jos itseään ei pysty ilmaisemaan sivistyneesti.

Keskisarjan esiintyminen A-studiossa ei järjestön mukaan herätä luottamusta siihen, että hallituspuolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja on samalla sivulla näistä asioista.

– Moraalipaniikin sijaan kokoomusnuoret luottaa ihmisen kykyyn kehittyä ja sivistää itseään. Siksi lähetän perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjalle Eija Kämäräisen Hyvä käytös, hyvät tavat -teoksen. Tässä oppaassa on erilaisiin tilanteisiin mitä arvokkaimpia neuvoja, joista Keskisarja voisi hyötyä, Tupamäki kommentoi.