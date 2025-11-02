Verkkouutiset

Espoolaisten kerrostaloyksiöiden hinnat ovat monin paikoin kasvussa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

TE: Yllätys yksiöiden hinnassa – täällä ne ovat nousseet selvästi

  • Julkaistu 02.11.2025 | 15:38
  • Päivitetty 02.11.2025 | 16:09
  • Asuminen
Pienten asuntojen hinnanlasku on puhuttanut, mutta alueelliset erot ovat suuret.
Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan. Yhden poikkeuksen tekee kuitenkin Espoo, jossa yksiöiden hintakehitys on ollut poikkeuksellista heinä-syyskuun aikana. Aiheesta kertoo Talouselämä.

Korkeinta hinnannousu on ollut esimerkiksi Espoonlahdessa, Kauklahdessa ja Soukassa, joissa kerrostaloyksiöiden hinnat ovat nousseet 6,4 prosenttia.

Muun muassa Matinkylän ja Lintuvaaran alueella hinta on puolestaan kohonnut 4,6 prosenttia.

Vain muutamalla alueella yksiöiden hinnat Espoossa ovat laskeneet. Etelä-Leppävaarassa hinta on laskenut 6,1 prosenttia heinä-syyskuun välisenä aikana.

Muualla pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen, sillä yksiöiden hinnat ovat laskeneet kokonaisuudessaan niin Helsingissä kuin Vantaalla.

Suurinta lasku on ollut Helsingissä. Esimerkiksi Pohjois-Haagassa hinnat ovat laskeneet liki kymmenen prosenttia.

Yksiöiden hintoihin yleisellä tasolla on vaikuttanut asuntojen suuri tarjonta etenkin Helsingissä.

Toisaalta asunnoista ei saa enää samanlaista tuottoa, sillä kulut ovat kasvaneet, kun taas vuokratuotot ovat samaan aikaan laskeneet, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Edulliset hinnat voivat houkutella ostajia asuntokaupoille.

– Nyt alkaa olla ostajan markkina. Sitä on ehkä huudeltu vähän liian aikaisin, mutta nyt se alkaa oikeasti olla. Mutta mikään älytön kiire ei kuitenkaan ole hypätä markkinaan, Karlsson sanoo Talouselämälle.

