TE: Vuokra-asunnoista ylitarjontaa pääkaupunkiseudulla

Vuokra-asunnoista on ylitarjontaa pääkaupunkiseudulla, uutisoi Talouselämä. Vuokrien hinnat ovat tarjonnan vuoksi nousseet vain maltillisesti tai jopa laskeneet joissain osissa Espoota ja Vantaata.

Korona-aikana vuokra-asuntojen kysyntä hiipui, kun muun muassa opiskelijat jäivät kotipaikkakunnilleen vuokra-asuntoihin muuttamiseen sijaan. Asuntoja on rakennettu viime vuosina paljon, minkä vuoksi markkinoilla on nyt runsaasti tarjontaa vuokra-asunnoista. Tänä vuonna uusien kerrostalojen rakentaminen on kuitenkin hiipunut.

Vuokra-asuntojen ylitarjonta on ennen kaikkea pääkaupunkiseudun ilmiö, kun taas muualla Suomessa asuntoja ei ole niin paljon tarjolla. Suomen vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlssonin mukaan erityisesti Vantaalla sijaitsevia vuokrayksiöitä on markkinoilla paljon. Vastaavasti suuremmista perheasunnoista on nyt kovempi kysyntä.

Vuokranantajat kilpailevat hyvistä vuokralaisista ja vuokra-asuntoa etsiville on tarjolla erilaisia alennuksia ja tarjouksia. Vuokrayhtiöt voivat esimerkiksi tarjota ensimmäisen asumiskuukau-den ilmaiseksi. Vuokra-asuntojen kysyntä on lähtenyt elpymään erityisesti Helsingissä.