Miten yli 55-vuotiaiden työllisyyttä nostetaan? Selvitys löysi keinot

– Työurista tulee kestäviä ja pitkiä, kun niitä huolletaan ennakoivasti. Yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamisen keinoista useimmat ovat jo olemassa: uraohjaus, jatkuva oppiminen sekä reilu keskustelu työurista osana työpaikan tuloksellista toimintaa. Nyt nämä keinot tulisi ottaa arjen toimintatavaksi kaikilla työpaikoilla. Lisäksi esitän kolmikantaiseen tarkasteluun Suomen siltatyömallia. Työurien vahventaminen parantaa myös yritysten kannattavuutta, selvityshenkilö Jari Lindström totesi tiistaina Konkarit töihin -selvityksen loppuraportin luovutuksen yhteydessä.

Selvityshenkilö, entinen työministeri, Jari Lindström on työministeri Arto Satosen (kok.) ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) pyynnöstä kartoittanut konkreettisia keinoja, joilla yli 55-vuotiaiden työllistymistä voitaisiin edistää ja mielekkäitä työuria pidentää. Selvitys tukee hallitusohjelman tavoitteita työllisyysasteen nostamisesta ja ikäsyrjinnän torjumisesta.

Selvityksen loppuraportissa korostetaan erityisesti työurien huollon ja urasuunnittelun merkitystä.

Ehdotusten pohjalta hallitus käynnistää työurahuoltamo-kokeilun, jonka tavoitteena on auttaa yhtäältä alimman eläkeiän saavuttaneiden ja toisaalta jo aiemmassa työuran vaiheessa olevien työntekijöiden työurien jatkumista työpaikoilla tehtävän uraohjauksen ja jatkuvan oppimisen avulla. Lisäksi selvityksessä esitellään Singaporen siltatyömallin pohjalta työurien pidentämiseen tähtäävä niin kutsuttu Suomen malli.

– Olemme siirtyneet pitkien työurien maailmaan. Yli 40 vuoden työurat ovat jo tavallisia. On kyettävä löytämään keinoja, miten pitkällä työuralla säilyvät sekä työn mielekkyys ja vetovoima että osaamisen kehittäminen ja työssä jaksaminen. Siksi selvityksen ehdotuksia on tärkeä käydä huolellisesti läpi ja hyödyntää keinot, jotka vahvistavat konkareiden kiinnittymistä työmarkkinoille ja siten työmarkkinoiden toimintaa laajemmin, työministeri Arto Satonen sanoo tiedotteessa.

– Suomessa on edelleen huomattavasti parannettavaa siinä, miten edistämme varttuneempien työntekijöiden työhyvinvointia, työuria ja työkykyä. Toisaalta meillä on valitettavasti myös ikäsyrjintää, jossa sivuutetaan työelämän konkareiden osaamista ja potentiaalia. Kyse on laajasta koko yhteiskuntaamme koskevasta kysymyksestä, johon tarvitaan laajaa ajattelutavan muutosta. Lindströmin selvitys antaa konkreettisia ehdotuksia hallituksen jatkotyöllä, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

Selvitystyön yhteydessä kehitettyä työurahuoltamo-mallia on tarkoitus kokeilla muutamilla toimialoilla. Pohjan kokeilulle tarjoavat esimerkiksi työmarkkinatori ja rakenteilla oleva osaamispolku.fi -alusta tietosisältöineen. Lisäksi kokeilussa olisi tavoitteena lisätä tekoälyn hyödyntämistä palvelualustojen työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvässä tiedonlouhinnassa. Selvityksessä uskotaan, että kokeilussa ihmisten innokkuus ja aktiivisuus vievät asioita eteenpäin ja tekevät toimintamallin muillekin toimialoille ja työyhteisöille helpommaksi.

Luontevia kokeilun käytännön toteuttajia voisivat selvityksen mukaan olla Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) ja Työterveyslaitos. Samalla kokeilun yhteydessä kerättäisiin kokemuksia ja lisähavaintoja, joiden perusteella voidaan tukea työurasuunnittelua työpaikoilla vaikuttavin menetelmin.

– Toivotan selvityksemme loppuraportin äärellä kaikki työpaikat mukaan reiluihin konkarikeskusteluihin muovaamaan työpaikkojen käytäntöjä niin, että haetaan yhdessä aktiivisesti toimia, joilla yli 55-vuotiaiden jaksaminen, osaaminen ja sitoutuminen työuran jatkoon on mahdollista, selvityshenkilö Jari Lindström kannustaa ja välittää keskeisten, selvitykseen panoksensa antaneiden työmarkkinatoimijoiden viestiä.

Selvityksen tekemistä on tukenut työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden muodostama ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.