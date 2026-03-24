TE: Veropommi uhkaa eläkesäästäjiä

Nykyisin eläkevuosiaan varten säästävät voivat vähentää verotuksessa maksujaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja pitkäaikaissäästötilille (ps-tili) 5 000 eurolla vuodessa. Talouselämä kertoo, että ensi vuoden alusta alkaen verovähennys ei ole enää mahdollinen, mikä tekee eläkevakuutuksen tai ps-tilin turvin säästämisestä vähemmän kannattavaa.

Muutos koskee arviolta yli 400 000 suomalaista.

Alaikäraja säästetyn summan nostoille on sopimuksesta riippuen 63–70 vuotta. Jos varat nostetaan ennenaikaisesti, ne voidaan verottaa korotettuna.

– Enintään 5000 euron säästöt voi nostaa ilman korotussanktiota lain voimaantulon jälkeen, kunhan ne nostetaan kokonaisuudessaan, kerralla ja kahden vuoden kuluessa voimaantulosta. Jos omat säästöt ovat alle 5 000 euroa, kannattaa harkita, säästääkö enää loppuvuonna. Verotuksen näkökulmasta on mahdollista optimoida ja pitää summa alle 5 000 eurossa, neuvoo Veronmaksajien keskusliiton lakiasianjohtaja Kati Hannikainen.

Hannikaisen mukaan voi olla järkevä vaihtoehto nostaa alle 5 000 euron säästöt vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta tai ps-tililtä ensi vuonna. Hän muistuttaa, että eläkesäästämistä voi tehdä muillakin tavoilla.

– Kannattaa tehdä vertailua siitä, mikä on kustannuksiltaan järkevä tapa sijoittaa.