TE: Veropommi uhkaa eläkesäästäjiä

Muutos koskee satoja tuhansia eläkevuosiaan varten säästänyttä.
Silmälasit lehdellä ikkunalaudalla. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Silmälasit lehdellä ikkunalaudalla. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Nykyisin eläkevuosiaan varten säästävät voivat vähentää verotuksessa maksujaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja pitkäaikaissäästötilille (ps-tili) 5 000 eurolla vuodessa. Talouselämä kertoo, että ensi vuoden alusta alkaen verovähennys ei ole enää mahdollinen, mikä tekee eläkevakuutuksen tai ps-tilin turvin säästämisestä vähemmän kannattavaa.

Muutos koskee arviolta yli 400 000 suomalaista.

Alaikäraja säästetyn summan nostoille on sopimuksesta riippuen 63–70 vuotta. Jos varat nostetaan ennenaikaisesti, ne voidaan verottaa korotettuna.

– Enintään 5000 euron säästöt voi nostaa ilman korotussanktiota lain voimaantulon jälkeen, kunhan ne nostetaan kokonaisuudessaan, kerralla ja kahden vuoden kuluessa voimaantulosta. Jos omat säästöt ovat alle 5 000 euroa, kannattaa harkita, säästääkö enää loppuvuonna. Verotuksen näkökulmasta on mahdollista optimoida ja pitää summa alle 5 000 eurossa, neuvoo Veronmaksajien keskusliiton lakiasianjohtaja Kati Hannikainen.

Hannikaisen mukaan voi olla järkevä vaihtoehto nostaa alle 5 000 euron säästöt vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta tai ps-tililtä ensi vuonna. Hän muistuttaa, että eläkesäästämistä voi tehdä muillakin tavoilla.

– Kannattaa tehdä vertailua siitä, mikä on kustannuksiltaan järkevä tapa sijoittaa.

Riikka Purra: Maahanmuutto uhkaa Suomen eläkejärjestelmän kestokykyä
Rahaministerin mukaan maahanmuutto kasvattaa hyvinvointivaltion kuluja samalla kun kantaväestö ikääntyy.
”Keskustan eläkekatto romuttaisi työeläkejärjestelmän perusperiaatteen”
Sari Sarkomaan mukaan töeläkejärjestelmän ei pidä toimia verotusjärjestelmänä.
Ovatko eläkeläiset taakka? Näin he itse kokevat
Lähes kaksi kolmesta kokee, etteivät iäkkäät saa riittäviä sote-palveluja.
