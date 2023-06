TE: Tuulipuistosta miljoonatulot pienelle kunnalle

Suomen suurin tuulipuisto Mutkalampi sijaitsee Kannuksen, Kalajoen ja Kokkolan alueilla. Tuulipuiston kokonaisteho on enimmillään 404 megawattia. Asiasta kertoi Talouselämä.

Ranskalainen energiayhtiö Neoen on investoinut Mutkalammen tuulivoimapuistoon arviolta 500 miljoonaa euroa. Puistossa toimii 69 tuulimyllyä.

Tuulivoimaloissa tuotetaan energiaa esimerkiksi kansainvälisten yritysten, kuten Googlen, Heinekenin ja Philipsin käyttöön

5300 asukkaan Kannuksen kaupunginjohtajan mukaan tuulipuistolla on iso merkitys kunnan taloudelle. Kannuksen kaupunki saa tänä vuonna 2,4 miljoonaa euroa kiinteistöveroa Mutkalammen tuulipuistolta.

– Ilman sitä olisi vaikea investoida mitään, kaupunginjohtaja Jussi Niinistö kommentoi.

Rahaa käytetään Niinistön mukaan kouluun, varhaiskasvatukseen ja kirjastoon. Niinistö pitää merkittävänä myös niitä pariakymmentä työpaikkaa, jotka tuulipuisto on tuonut mukanansa Kannukseen.

Mutkalammen omistaja, energiayhtiö Neoen, on kiinnostunut investoimaan Suomeen myös jatkossa. Tällä hetkellä yhtiöllä on toimintaa 18 maassa, joista Suomessa toiminta on kokoluokaltaan kolmanneksi isointa.

– Puhumme miljardien eurojen investoinneista, Neoenin toimitusjohtaja Xavier Barbaro kommentoi yhtiön suunnitelmia Suomen suhteen.

– Tämä on vasta alkua. Olemme pörssiyhtiö, eikä rahoitus ole meille ongelma, hän jatkaa.