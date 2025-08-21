TE: Tehyn Millariikka Rytkösen palkka kasvoi jo 17490 euroon

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen palkka on kasvanut jälleen tuntuvasti. Vuonna 2022 Rytkösen palkka oli 14 900 euroa kuussa. Tehyn verkkosivujen mukaan Rytkösen palkka on nyt 17 490 euroa kuussa. Rytkösellä on lisäksi vapaa autoetu.

– Puheenjohtajan palkkaa tarkastettiin perinteisesti uuden kauden alussa eli kesäkuussa 2025. Rytkönen valittiin kolmannelle kaudelle. Rytkösen palkka ennen korotusta oli 15 715 euroa, kertoo Tehyn 1. varapuheenjohtaja Paula Sihto Talouselämälle.

– Puheenjohtajan palkkauksen tarkastamisessa on huomioitu kokemus ja osaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tuloksellisuus. Lisäksi palkkauksessa on huomioitu, että Tehy on Suomen suurimpia ammattiliittoja ja että palkkaus on tasa-arvoinen vastaavassa asemassa olevien miesjohtajien kanssa.

Rytkösen ensimmäisen puheenjohtajakautensa alussa vuonna 2017 hänen palkkansa oli 11 400 euroa kuussa. Siten palkka on noussut siitä tähän päivään yli 53 prosenttia.