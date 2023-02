TE: Rakennusala hyytyy Suomessa

Rakennusalan näkymä Suomessa ei ole hyvä ja alan konkurssien määrä voi kasvaa, kertoo Talouselämä.

Tällä hetkellä konkurssimäärät ovat maltillisia, mutta riskit liittyvät huomattavan nopeasti hyytyvään asuntorakentamiseen.

Pääkaupunkiseudun asuntoaloitukset olivat marraskuussa 2022 peräti 55 prosenttia alle vuoden 2021 marraskuun. Tilastokeskuksen keräämästä datasta voi Talouselämän mukaan päätellä, että asuntoaloitusten määrän lasku voi jatkua voimakkaana tulevaisuudessa.

– Tämä tarkoittaa, että vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle voisi valmistua vain noin 5 000 asuntoa. Se on tosiaan huomattava pudotus vuosien 2018–2022 keskiarvosta, joka oli noin 14 000 asuntoa vuodessa, laskee helsinkiläinen kiinteistökehittäjä Talouselämälle.

Rakennusteollisuus on arvioinut, että riittämätön kysyntä on noussut merkittäväksi tuotantoa haittaavaksi tekijäksi.

Ruotsissa kuluttajien kiinnostus ostaa uusia asuntoja on romahtanut, minkä seurauksena rakentaminen on vähentynyt. Ruotsissa kysynnän vähentyminen on johtanut rakennusyhtiöiden konkurssien kasvuun. Tammikuussa 2023 konkurssien määrä oli yli 50 prosenttia suurempi verrattuna tammikuun 2022 konkurssien määrään.