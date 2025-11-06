Verkkouutiset

Helenin voimalaitos Helsingissä. Arkistokuva. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

TE: Pääkaupunki voi saada oman ydinvoimalan

  • Julkaistu 06.11.2025 | 09:34
  • Päivitetty 06.11.2025 | 09:34
  • Helsinki, Ydinvoima
Hankkeen suuruus olisi miljardeja euroja.
Helsinkiin voi olla tulossa jopa miljardien eurojen arvoinen ydinvoimainvestointi, kertoo Talouselämä.

Helsingin kaupunki ja sen omistama energiayhtiö Helen ovat aloittaneet selvityksen, jossa tutkitaan laitokselle kolmea vaihtoehtoista paikkaa. Vaihtoehtojen joukossa ovat pelkkiä sähköä tuottavien laitosten lisäksi myös laitos, joka tuottaisi kaukolämmön lisäksi sähköä.

– Meille sähkö on ilman muuta houkutteleva vaihtoehto. Esimerkiksi Olkiluodossa ja Loviisassa kaksi kolmasosaa tehosta ajetaan mereen ja yksi kolmasosa tehosta muuttuu sähköksi. Jos me rakennamme ydinvoimalan, saamme hyödynnettyä reaktorin tuottaman tehon kokonaan sekä sähkönä että lämpönä, Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka kommentoi TE:lle.

Suunniteltu laitos olisi pienreaktori (SMR). Toteutuessaan se olisi Helenin kaikkien aikojen suurin investointi. Sirkan arvion mukaan hankkeen suuruus liikkuisi miljardissa euroissa.

