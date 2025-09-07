Verkkouutiset

K-ryhmä kuuluu Suomen suurimpiin työllistäjiin, mutta luvut jakautuvat Keskon ja itsenäisten K-kauppiaiden välille. LEHTIKUVA / EELIS BERGLUND

TE: Nämä ovat Suomen suurimmat työnantajat

  Julkaistu 07.09.2025 | 11:00
  Päivitetty 07.09.2025 | 11:01
  Yritykset
Kauppa ja hoiva-ala jatkavat kärkipaikoilla.
S-ryhmä ja K-ryhmä ovat Suomen suurimpia työnantajia. Ylipäätään kauppa ja hoiva-ala työllistävät eniten ihmisiä. Asia käy ilmi Talouselämän selvityksestä Suomen 100:sta suurimmasta työnantajasta.

Kaupan alan jätti S-ryhmä työllisti viime vuonna 32 000 suomalaista. K-ryhmä työllistää TE:n mukaan saman verran, mutta luvut jakautuvat Keskon ja itsenäisten K-kauppiaiden välille. Yksinään Kesko on 10 000 työntekijällään kuudennella sijalla.

Eniten työntekijämääräänsä viime vuonna kasvatti OP Ryhmä, jopa 972 henkeä. Sen 14 400 työntekijällä OP ylsi toiselle sijalle kokonaismäärässä. Ylipäätään pankkialalla on nähty merkittävää työpaikkojen lisäystä, jonka TE arvelee johtuvan teknologisesta kehityksestä, tiukasta sääntelystä ja rikollisuuden torjunnasta.

Listalla seuravaaksi sijoilla kolme, neljä ja viisi ovat Mehiläinen, Posti Group ja Attendo Suomi. Kuudentena on jo aiemmin mainittu Kesko ja seitsemäntenä ISS Palvelut. Kymmenen kärkeen mahtuu lisäksi sijoilla kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen Esperi Care Group, Bravedo ja Nokia.

– Työpaikkojen vähentyminen oli monella toimialalla odotettua, mutta kokonaisuudessaan tilanne Suomessa ei ollut ehkä niin heikko kuin mitä luvut kertovat, Talouselämän yritystutkija Erkka Felt analysoi.

Uusimmat
