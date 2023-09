TE: Näillä postinumeroalueilla jää eniten käteen – kärjessä myös yllättäjiä

Espoon Suvisaaristossa jää eniten rahaa käytettäväksi, kertoo Suomen postinumeroalueiden asukkaiden tuloja vertaillut Talouselämä.

Keskimääräinen rahatulo palkka-, yrittäjä- tai pääomatuloista on yli 18-vuotiailla suvisaaristolaisilla vuodessa 98 230 euroa, ja tästä summasta on siis jo vähennetty verot.

Toiseksi sijoittuvalla Helsingin Kaartinkaupungin postinumeroalueella ylletään 84 994 euron käytettävissä oleviin rahatuloihin. Luvut ovat peräisin Tilastokeskuksen uusimmista käytettävissä olevista tiedoista vuodelta 2021.

Kolmanneksi on kiilannut yllättäjä, postinumero 65170 eli Vaasan Vaskiluoto, jossa käytettävissä oleva rahatulo vuodessa on reilut 82 820 euroa. Vaskiluodossa on TE:n mukaan vain noin 300 asukasta.

Neljäntenä on Espoon Westend, viidentenä Helsingin Kuusisaari. Kirkkonummen Sarvvik (tulot 77 970 euroa) on ohittanut Kaivopuiston (69 254), joka on listan seitsemäs.

Top 10:een mahtuu myös toinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen alue, Tahkovuori Kuopiossa. Keskimääräisellä lähes 68 000 euron rahatulolla Tahkovuori on listan kahdeksas.

Asukasmäärältään verrattaen pienten alueiden sijoittuminen keskimääräiseen tulokärkeen saattaa kuitenkin selittyä yhdelläkin huipputuloja tienaavalla.