TE: Harkitsetko lisäkoulutusta? Näin lasket, kannattaako se taloudellisesti

Moni pohtii uudelleen kouluttautumista tulotason pysyvämmäksi kasvattamiseksi. Tutkimusten mukaan kouluttautuminen on eräs ihmisen elinkaaren tuottavimmista investoinneista. Se ei kuitenkaan aina maksa itseään takaisin, kirjoittaa Talouselämä.

– Ensinnäkin on kysyttävä, kuinka paljon olettaa tutkinnon suoritettuaan ansaitsevansa ja paljonko summa eroaa opintoja edeltävistä tuloista, sanoo työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen TE:n haastattelussa. Lisäksi on laskettava, paljonko menettää tuloja opintojen aikana.

Jos esimerkiksi 2500 euroa käteen saanut henkilö luopuu opintojensa vuoksi yhteensä 24 kuukauden palkkoja vastaavasta summasta ja odotettu uusi käteen jäävä kuukausitulo on 3000 euroa, koulutusinvestointi maksaa itsensä takaisin yli 10 vuodessa.

– Mitä vähemmän työuraa on jäljellä, sen suurempi koulutuksen tuoman tulonlisäyksen on oltava, sanoo Suhonen.

Suoritettu yliopistokoulutus lisää miesten käytettävissä olevia elinkaarituloja noin 550000 eurolla ja naisten noin 400000 eurolla toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin verrattuna, kertoo Roope Uusitalon ja Kristian Koerselmanin tutkimus vuodelta 2014.

Antti Kauhasen ja Hanna Virtasen Etlalle tekemän selvityksen mukaan useita korkeakoulututkintoja suorittaneiden ansiotaso tai työllisyystilanne ei silti välttämättä juurikaan parannu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

– Jos opintoja taas voi tehdä työn ohella, rahallisia vaihtoehtokustannuksia ei tule juuri ollenkaan. Tuolloin pienikin opintojen tuoma tulonlisäys voi tehdä niistä kannattavia, muistuttaa Suhonen.

Lähtökohtaisesti koulutustason nostaminen kannattaa myös korkeakoulutetuille. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut nostaa viisi vuotta valmistumisensa jälkeen keskimäärin 1000 euroa parempaa kuukausipalkkaa kuin ammattikorkeakoulun perustutkinnon suorittanut, kertoo ammattikorkeakoulujen tuorein uraseurantakysely.