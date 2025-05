”Täyttä hulluutta” – Venäläiset lähetettiin taisteluun elokuvayhtiön tankeilla

Turvapaikan toivossa länteen paennut venäläinen sotilas kuvailee elämää eräällä miehitetyllä Ukrainan etulinjan alueella. Hän kertoo uutissivusto Svobodalle lasten sieppauksista, hyökkäyksiin lähetetyistä haavoittuneista sotilaista, korruptoituneista ja epäpätevistä upseereista sekä elokuvarekvisiitalla varustetusta panssarivaunuyksiköstä.

Verkkosivujen suunnittelija Jevgeni, 22, otettiin kiinni moskovalaiselle metroasemalle tehdyssä ratsiassa. Venäjä on ryhtynyt hankkimaan lisää sotilaita Ukrainan taistelukentille ratsioiden avulla.

Hänet määrättiin pioneeriksi, mutta hän ei saanut koulutusta

– Koko tämän ajan kaivoimme vain kuoppia.

Hänen yksikkönsä lähetettiin lopulta Ukrainaan. Heidät jätettiin metsään Tokmakin lähelle Zaporizzjaan alueella, ja he matkustivat läheiseen Solodka Balkan kylään, noin 8 kilometrin päähän etulinjasta. Kylä on venäläisten tukikohta, jonka lähellä on merkittäviä juoksuhautaverkostoja.

Sotilaat eivät tienneet, mistä voi hakea ruokaa ja vettä.

– Emme tienneet, millä radiokanavalla ilmoitettiin vedentoimituksesta – menimme kylään anelemaan vettä, Jevgeni kertoo.

Kolme kuukautta myöhemmin hänet lähetettiin takalinjaan Tokmakin lähelle sijaitsevaan Molotshanskin kaupunkiin.

– Kaikki oli yleisesti ottaen synkkää. Tiesin, että jossain lähistöllä ihmisiä kidutettiin. Tiesin, että lapsia vietiin Venäjälle eli siepattiin.

Lisäksi haavoittuneet sotilaat lähetettiin takaisin taisteluun ilman hoitoa.

– Venäläisillä sotilailla ei myöskään ollut oikeuksia, he voivat tehdä sinulle mitä haluavat. Haavoittunut voidaan helposti lähettää takaisin hyökkäykseen, Jevgeni sanoo.

Hänen mukaansa komentajat olivat sekä epäpäteviä että korruptoituneita.

– Kenraalit, ilmeisesti vanhojen karttojen ohjaamina, määräsivät joukkueen miinoittamaan Ukrainan asevoimien jo miehittämää metsää. Komppaniamme päällikkö kertoi esimiehilleen, että he olivat tulleet hulluiksi. Hän oli lähes 60-vuotias. Kaksi kuukautta ennen kotiuttamista hänet yksinkertaisesti siirrettiin syrjään ja tilalle asetettiin toinen päällikkö, ja joukkue lähetettiin sinne joka tapauksessa.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen pitää vielä hullumpana sitä, että Jevgenin rykmentin panssarivaunukomppanialla ei aluksi ollut panssarivaunuja.

– Lopulta he saivat elokuvayhtiö Mosfilmin lahjoittamia panssaroituja ajoneuvoja, pääasiassa 70 vuotta vanhoja T-55-panssarivaunuja ja PT-76-amfibiopanssarivaunuja, Owen sanoo X-tilillään.

Jevgenin mukaan korruptio rehottaa asevoimissa. Sotilaat ja upseerit voivat hankkia itselleen turvallisemman asemapaikan lahjuksilla. Sotilaat joutuvat myös ostamaan suuren osan varusteistaan itse.

Lopulta Jevgeni päätti karata päästyään lomalle. Hän päätyi mutkien kautta Ranskaan, jossa hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin. Nyt hän oleskelee Kroatiassa ja yrittää saada oikeusteitse luvan jäädä maahan.

1/ A Russian soldier who has fled to the West for asylum has described life in an occupied frontline Ukrainian district. He describes children being abducted, wounded soldiers being sent into assaults, corrupt and incompetent officers, and a tank unit relying on film props. ⬇️ pic.twitter.com/QRMiHoIpJP

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) May 15, 2025