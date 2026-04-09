Täystyrmäys Krista Kiurun syytökselle: Ostovoima romahti SDP:n hallituskaudella

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta tyrmää SDP:n Krista Kiurun syytöksen siitä, että hallitus olisi kadottanut suomalaisten ostovoiman.

Päivärinnan mukaan tosiasiat kertovat päinvastaista: palkansaajien ostovoima on vahvistunut nopeasti, naisten reaalipalkat ovat ennätystasolla ja suomalaisten säästöt ovat kasvaneet Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikana.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen mukaansa juuri SDP:n omalla hallituskaudella ostovoima romahti.

– Kiuru syyttää hallitusta ongelmasta, joka syntyi heidän omalla vahtivuorollaan. Totuus on, että juuri Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana palkansaajien ostovoima romahti, Päivärinta sanoo tiedotteessa.

– Tämän hallituksen aikana suunta on kääntynyt, ja palkansaajien ostovoima on vahvistunut merkittävästi. Suomalaisten ostovoimakuoppa on nyt lähes kurottu umpeen. Erityisesti naisten ostovoima on kasvanut kohisten ja on nyt parempi kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen. SDP kevensi palkansaajan kukkaroa, Orpon hallitus on vahvistanut sitä.

Ostovoiman kasvun taustalla on Päivärinnan mukaan ollut määrätietoinen työ talouden vakauttamiseksi ja työnteon kannustimien vahvistamiseksi.

– Orpon hallitus on korjannut sitä vahinkoa, jonka SDP jätti jälkeensä. Ja tätä työtä on tehty tilanteessa, jossa Eurooppaa ravistelevat sota, turvallisuusuhat, korkojen nousu ja maailmantalouden epävarmuus. SDP:n syytökset ovat kerta kaikkiaan paksua tavaraa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Päivärinta huomauttaa, että vaikka ostovoima on vahvistunut, moni suomalainen suhtautuu edelleen varovaisesti kuluttamiseen. Hänen mukaansa tämä kertoo ennen kaikkea kansainvälisestä epävarmuudesta.

– Suomalaiset eivät elä tyhjiössä. Venäjän hyökkäyssota, Lähi-idän kriisit, korkojen kasvu, tullisotien uhka ja maailmantalouden epävarmuus näkyvät ihmisten arjessa ja kulutuskäyttäytymisessä. On täysin epärehellistä vierittää syytä yksin hallituksen harteille.

– Meidän työmme ei ole vielä valmis, vaan sitä on jatkettava. Liian monessa kodissa kamppaillaan kasvaneiden elinkustannusten ja taloudellisen epävarmuuden kanssa. Siksi meidän tehtävämme on jatkaa työtä sen eteen, että työllä pärjää paremmin, arki tuntuu vähän kevyemmältä ja Suomi pääsisi viimein kukoistamaan.