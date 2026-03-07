”Täystuho ja varma kuolema” – Donald Trump lupaa lisää iskuja Iraniin

Iraniin tullaan iskemään tänään ”erittäin kovaa”, linjaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viestipalvelu Truthissa.

Yhdysvaltain presidentti kirjoitti, että ”helvettiin hakattu” Iran on jo pyytänyt anteeksi ja antautunut naapurimailleen lupaamalla, että niihin ei kohdisteta enää iskuja. Trumpin mukaan tämä tapahtui vain Israelin ja Yhdysvaltojen iskujen ansiosta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– He yrittivät ottaa Lähi-idän haltuunsa ja hallita sitä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Iran on tuhansiin vuosiin hävinnyt ympäröiville Lähi-idän maille, Trump linjasi.

Trump viittaa Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin lauantaisiin kommentteihin, joissa hän pahoitteli naapurimaihin kohdistettuja iskuja. Pezeshkian lupasi, että maihin ei iskettäisi enää, elleivät ne iske Iraniin ensin.

Monet Lähi-idän maat ovatkin Trumpin mukaan kiittäneet häntä. Hän spekuloi, että iskut Iraniin voivat lopulta johtaa koko maan romahtamiseen.

– Iran ei ole enää Lähi-idän kiusaaja. Nyt he ovat sen sijaan Lähi-idän luusereita ja ovat sellaisia useiden vuosikymmenten ajan, kunnes he antautuvat, tai sitäkin todennäköisemmin, romahtavat täydellisesti, Trump sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Trump kertoi myös, että kovien iskujen lisäksi harkinnassa on niiden uudelleenkohdistaminen.

– Tänään Iraniin isketään kovaa, presidentti vannoi.

– Iranin huonon käytöksen vuoksi vakavassa harkinnassa täystuholle ja varmalle kuolemalle on alueita ja ihmisryhmiä, joita ei tähän asti ole harkittu iskujen kohteiksi.