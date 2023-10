Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg ei usko, että tilanne Lähi-idässä vaikuttaisi ainakaan välittömästi lännen tukeen Ukrainalle Venäjän käynnistämässä hyökkäsysodassa. Tällä hetkellä on vaikea kuitenkin ennustaa, miten tilanne etenee.

Miten näet terroristijärjestö Hamasin iskun Israeliin, minkälainen vaikutus sillä tulee olemaan ajankohtaiseen Ukrainan sotaan?

– Totta kai tämä nyt vie huomiota pois Ukrainasta, mutta se ei kuitenkaan välittömästi vaikuta läntiseen Ukrainan tukeen. Länsi ei ryhdy jakamaan resursseja kahteen suuntaan sillä tavalla, että se suoraan vaikuttaisi Ukrainan sotaan. Toinen kysymys sitten on, kuinka kauan tämä Lähi-idässä nyt alkanut sota jatkuu ja kuinka paljon se mahdollisesti leviää, hän arvioi Verkkouutisille.

Yhdysvalloilla on läheinen suhde Israelin kanssa. Näetkö tässä tilanteessa riskin, että Yhdysvaltojen kiinnostus ja tuki Ukrainalle vähenisi?

– Näkisin tämän varsin marginaalisena riskinä. Yhdysvallathan on koko ajan tukenut Israelia ja jos he lähettävät sinne nyt joitakin ilmapuolustusjärjestelmiä, niin tuskin kyse on siitä, että se olisi järjestelmä, joka olisi juuri menossa Ukrainaan. Se on jossain mielessä erityyppistä tukea, mitä Ukrainalle on annettu.

Julkisuudessa on esitetty spekulaatioita Venäjän roolista liittyen Hamasin iskuun. Miten näet asian?

– Pitäisin epätodennäköisenä, että Venäjä olisi tässä mitenkään suoraan tai epäsuoremminkaan mukana, koska Israel on ollut niitä maita, jotka eivät ole suoraan tuominneet Venäjää. Ja Venäjälle on ollut iso hyöty siitä, että Israel ei ole halunnut suoraan liittyä tähän läntiseen leiriin.

– Todennäköisemmin tässä taustalla on Iran kuin Venäjä. Tiedetään, että Iran on tukenut Hamasia jo pidemmän aikaa. Ja kyllähän tässä taustalla on muita tahoja, jotka ovat auttaneet Hamasia tekemään tämän iskun, mutta tällä hetkellä mikään ei ole varmaa.

Miten pitkään sota voi kestää ja mihin tilanne voi pahimmillaan johtaa?

– Jos nyt ajatellaan Israelin vaihtoehtoja tässä tilanteessa, kyse on tietysti siitä, minkälaisiin toimiin uskalletaan lähteä, kun Hamasilla on panttivankeja. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että Israel iskee Iraniin ja sota tai konflikti tätä kautta leviää.