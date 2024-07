Taukoamatta jatkunut vihankylvö tuotti murhayrityksen

Viimeiset kahdeksan vuotta jokainen kynnelle kykenevä yhdysvaltalainen demokraatti on toistanut lakkaamatta, kuinka äärimmäisen paha ja vaarallinen ihminen Donald Trump on ja kuinka hänet ja hänen kannattajansa täytyy pysäyttää keinoilla millä tahansa, kiireellisesti ja ikiajoiksi. Aivan yhtä kauan on tätä mantraa kuultu yhdysvaltalaisesta valtamediasta, samoin isosta osasta suomalaista mediaa.

Näemme nyt tulokset silmiemme edessä. Donald Trumpin kuolema oli vain millimetrien päässä.

Joe Bidenin puheissa Donald Trump on jo vuosikausia ollut ”suuri MAGA-kuningas”, joka muiden kaltaistensa ”extremistien” kanssa muodostaa kuulemma ”aikamme suurimman terroristiuhan”, ”uhkaa koko tasavaltamme perusteita”, on tuhoamassa ”kansakuntamme sielun” ja vakaasti aikoo ”tuhota amerikkalaisen demokratian”. Trumpin kannattajat ovat Bidenin mukaan ”ihmiskunnan pohjasakkaa” ja Trump itse ”valkoisen ylivallan” voimauttaja. Siksi vielä pari päivää sitten Biden vannotti kannattajiaan tekemään Trumpista ”bullseyen”, ampumataulunsa keskipisteen.

Kahdeksan pitkää vuotta ovat muutkin demokraatit, suurin osa muuta yhdysvaltalaista vasemmistoa ja sikäläinen valtamedia miltei kokonaisuudessaan toistaneet taukoamattomana virtana, kuinka Trump on ”fasisti”, ”rasisti”, ”natsi” ja ”diktaattori”. Viimeksi tätä kaikkea toisti tämän kuun alussa johtava vasemmistolehti The Nation, jonka mukaan Trumpin kukistamisesta riippui Yhdysvaltain elossa säilyminen. Toisen johtavan vasemmistolehden New Republic’in kansikuvana oli vain viikkoa sitten Adolf Hitleriksi naamioitu Trump.

Hillary Clinton julisti jo vuonna 2016, ettei Trump ole ”laillinen” eikä ”legitiimi” presidentti, ja samaa hän toisti vuosikausia ja toistaa edelleenkin, samoin väitettä Trumpin diktatorisista suunnitelmista. Toiset demokraatit ovat aivan yhtä pitkään puhuneet Trumpin äänestäjistä ”kotimaisena terroristisoluna, jota täytyy kohdella sen mukaisesti”. Sekä monet demokraattien kongressiedustajat että heitä myötäilevät valtamedian journalistit ovat jo pitkään vaatineet Trumpin kannattajien ja näiden lasten vangitsemista ja pakkosijoittamista jonkinlaisille ”uudelleenkoulutusleireille” sekä sananvapauden ja työpaikkojen heiltä eväämistä. Muuten ei Yhdysvallat tai muu maailma kuulemma ikinä selviäisi Trumpin kurimuksesta.

Oli toki vääjäämätöntä, että joku ihminen jossain käsitti kaiken tämän niin vakavasti, että otti aseen omaan käteensä ja ampui sillä presidentti Trumpia. Kaikki muut mahdolliset ratkaisutiet näyttivät sulkeutuneen ja Trump oli kiiruhtamassa kohti suurta vaalivoittoa, joten mitä muutakaan oli enää tehtävissä?

Läpi Trumpin Valkoisen talon vuosien demokraatit ahersivat hänen joillain muilla keinoilla tuhoamisekseen. Ensin käytettiin peräti 30 miljoonaa dollaria miltei kaksi vuotta jatkuneisiin tutkimuksiin valheelliseksi lopulta todistetusta, demokraattien itsensä kehittämästä Venäjä-salaliittoteoriasta. Kun tämä tutkimus ei tuottanut tulosta, Trump vietiin vallan muista asioista valtakunnanoikeuteen peräti kaksi kertaa – ja niiden kulussa julistettiin johtavien demokraattien toimesta ”maanpetturiksi” ja ”diktaattoriksi” ja ”vallankaappausta” kerran jo yrittäneeksi uhaksi kaikelle hyvälle ja oikeasti amerikkalaiselle. Tuomio oli kummallakin kerralla valmiina mutta rikosta ei vaan löytynyt.

Sitten yritettiin estää Trumpin presidenttiehdokkuus osavaltiotason demokraattipoliitikkojen ja -tuomareiden päätöksillä, jotka peräti yksimielinen korkein oikeus julisti perustuslain vastaisiksi. Tämän jälkeen samaa yritettiin erillislailla, ja sitten Trump yritettiin tuhota sarjalla poliittisia näytösoikeudenkäyntejä New Yorkissa, Floridassa, Georgiassa ja Washington DC:ssa. Kun korkein oikeus vei näistä useimmilta pohjan vahvistaessaan kesäkuun alun Trump v. United States –päätöksessään, kuinka entisille presidenteille todellakin kuuluu syytesuoja heidän virkatyönään tekemästään, diktatuuri- ja fasismipuhe yltyi vain entisestään. Äärioikeistolaiset tuomarit olivat nyt kuulemma antaneet fasisti-Trumpille jopa luvan salamurhata vastustajiaan, minkä hän oli kuulemma myös jo luvannut tehdä.

Taukoamatonta on tämä vihankylvö ollut, sekä Trumpia itseään että häntä äänestäneitä miltei 75 miljoonaa aivan tavallista amerikkalaista vastaan. Onko oikeasti mikään ihme, mitä siitä seurasi?

Nyt Yhdysvallat on tienhaarassa. Vuoden 2024 vaalikampanja on tienhaarassa. Demokraatit ovat joutuneet keskeyttämään tätä vihankylvöä jatkamaan tarkoitettujen vaalimainostensa esittämisen televisiossa ja radiossa. He tuskin voivat jatkaa vaalikampanjansa rakentamista, kuten tähän asti, Trumpin suunnattoman pahuuden ja eksistentiaalisen uhan argumentin varaan. Mutta mitä muuta on heillä enää tarjota?

Donald Trump on nyt sovittanut kansakunnan synnit omassa ruumiissaan. Hänen taakseen yhdistymällä kansakunnalle on tarjoutunut tie, perin heiveröinen mutta siltikin todellinen, ulos sitä jo aivan liian kauan raastaneesta kahtiajaon umpikujasta ja väkivaltaisen raivon noidankehästä. Nähtäväksi jää, suostuuko kahtiajaon kumpikaan osapuoli lopulta kulkemaan tuota tietä.

”EMME PELKÄÄ vaan sen sijaan pysymme vahvoina uskossamme ja uhmakkaana pahuuden edessä”, Trump itse sanoo nyt, kuin ihmeellä eloonjääneenä. Häntä kannattaisi kuunnella itse kunkin. ”Tällä hetkellä on tärkeämpää kuin koskaan, että seisomme yhdessä ja näytämme oikean luonteemme amerikkalaisina, pysymme vahvoina ja päättäväisinä emmekä anna pahan voittaa”.