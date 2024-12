Tatu ja Patu -kirjoista poistetaan viittaukset lihantuotantoon

Lapsille suunnatuissa Tatu ja Patu -kirjoissa ei nähdä jatkossa kuvia tai viittauksia lihaan ja maitotuotteisiin. Asiasta kerrotaan Tatun ja Patun Facebook-sivuilla.

Muutokset koskettavat myös vanhoja kirjoja.

– Olemme tehneet kirjoja yli 25 vuotta. Maailma on muuttunut näiden vuosien aikana, kuten myös me tekijätkin. Olemme jo kauan sitten tiedostaneet eläinperäisen tehotuotannon moninaiset ongelmat ja tehneet muutoksia omaan ruokavalioomme, ja nyt on vihdoin aika tarttua toimeen ja siirtää tuo muutos myös kirjoihimme, kirjojen tekijät Aino Havukainen ja Sami Toivonen kirjoittavat päivityksessä.

Tekijöiden mukaan on ollut suorastaan häkellyttävää tajuta, miten paljon joissakin kirjoissa on kuvia tai viittauksia esimerkiksi lihaan tai maitotuotteisiin.

– Tässä syksyn aikana olemme siis käärineet hihat ja alkaneet ison urakan. Emme halua tukea eläinperäisen ruoan tehotuotantoa, joten muokkaamme kirjojamme näiltä osin.

Viittaukset tullaan poistamaan kaikkien vanhojen kirjojen tulevista painoksista.

– Kaikkien teosten läpikäyminen kestää jonkin aikaa ja julkaisutahtiin vaikuttaa myös kustantajan aikataulut, menee tovi ennen kuin kaikista kirjoista on uudet versiot saatavilla.

Julkaisun yhteydessä tekijät näyttävät esimerkin kirjoihin tehtävistä muutoksista. Kirjan vanhassa painoksessa esiintyy kokkilelu, joka nuijii kyljystä lihanuijalla. Päivitetyssä versiossa kokkilelu muotoilee piparkakkuja.