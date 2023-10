Paljastus Vladimir Putinin vaalikampanjasta 2024: Sodasta puhutaan mahdollisimman vähän

Venäjän diktaattori Vladimir Putin saattaa julkistaa ehdokkuutensa vuoden 2024 presidentinvaalissa heti marraskuun alussa. Venäjän presidentinhallinnon kerrotaan myös jo rakentaneen ”ideologisia kehyksiä” Putinin tulevalle kampanjalle. Vaali järjestetään maaliskuun 17. päivänä. Käytännössä kyse on näytösvaaleista.

Presidentinhallintoa lähellä olevat lähteet kertovat Kommersantille, että Putin voi mahdollisesti kertoa ehdokkuudestaan marraskuun 4. päivänä avattavassa Venäjä-foorumissa Moskovassa. Kansainväliseksi suurtapahtumaksi kuvatussa näyttelyssä on tarkoitus esitellä kaikkia Venäjän alueita ja niiden ”tärkeimpiä saavutuksia talouden eri osa-alueilla”. Eräs lähde kuvailee ensi vuoden huhtikuun 12. päivään asti jatkuvaa näyttelyä Putinin kampanjan ydintapahtumaksi. Lähteen mukaan saavutukset maalataan tapahtumassa ennemmin presidentin aikaansaannoksiksi.

Vladimir Putin tulee tuskin juurikaan kampanjoimaan perinteisessä mielessä. Kremlissä katsotaan, että diktaattorin on hyvä pysyä päivänpolitiikan ulkopuolella ja käytännössä jatkaa virallisten tehtäviensä hoitamista kuten ennenkin. Presidentin virkaan kuuluvia julkisia esiintymisiä tullaan kuitenkin vaalien lähestyessä pitämään osana kampanjaa.

Sotaa vältellään

Kommersantin tietojen mukaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa aiotaan puhua kampanjassa vain juuri sen verran kuin on pakko. Painopiste on toisaalla.

– Venäjä on erillinen sivilisaationsa, ”perheiden perhe”, jossa perinteiset arvot ovat keskeisiä ja joka on vihollisten hyökkäyksen kohteena, mutta joka pystyy yhdistymällä estämään niitä [vihollisia] saavuttamasta mitään, jutussa kuvaillaan kampanjan ydinviestiä.

Venäläisen oppositiomedia Mozhem Objasnitin mukaan Novaja Gazetan päätoimittaja Kirill Martjonov totesi Hodorkovski Live -kanavan haastattelussa YouTubessa, että Venäjän sotahaukkojen piireissäkin virinnyt keskustelu Z-propagandasymbolin mahdollisesta hylkäämisestä osoittaa, ettei vaaleja tulla käymään sotapuheilla.

– Tämä on siinä mielessä hyvä merkki, että jopa kaikkein pahimmat rikolliset ymmärtävät, ettei tämä sota ole niin suosittu, että he voisivat perustaa poliittisen uransa sille, Martjonov arvioi.

Hänen mukaansa edessä on Vladimir Putinille tyypillinen ”skitsofreninen kampanja”, joka perustuu pitkälti todellisuuden kiistämiselle.

– Putin sanoo Venäjän olevan perhearvojen maa – ja edessämme on eronnut mies, jolla on lehtolapsia ja jonka todellinen perhe pidetään salassa kansalta. Putinin puhuessa siitä, miten tärkeää tulevaisuuden ajattelu ja joidenkin erityisten arvojen tavoittelu on, kuolee ihmisiä yhä jäätyneissä juoksuhaudoissa talvisella sotaretkellä, jonne hän heidät passitti, Kirill Martjonov päivitteli.