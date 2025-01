Tätä Ukrainan sodan uhriluvut oikeasti tarkoittavat

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi joulukuussa, että helmikuussa 2022 alkaneen sodan aikana 43 000 ukrainalaista sotilasta on kaatunut. Haavoittumisia on kirjattu 370 000. Tässä luvussa ovat tosin mukana myös lievät tapaukset ja sotilaat, jotka ovat haavoittuneet useita kertoja.

Venäjän arvioidaan menettäneen kaatuneina noin 200 000 sotilasta ja haavoittuneina ainakin 550 000 sotilasta.

Sotilasasiantuntija ja Carnegie-ajatuspajan vanhempi tutkija Michael Kofman huomauttaa, että tappioiden arviointiin ja niiden tyyppeihin liittyy edelleen paljon sekavuutta. Uutisoinnissa usein unohdetaan, että kokonaistappiot sisältävät kaatuneiden lisäksi haavoittuneet, kadonneet ja sotavangiksi jääneet.

Osa tappioista jää tilapäisiksi, jos haavoittunut sotilas pystyy palaamaan takaisin taistelutehtäviin. Haavoittuneita on useita kertoja enemmän kuin haavoittuneina. Historiallisten tilastojen mukaan Vietnamin sodassa oli yli neljä haavoittunutta jokaista kuollutta sotilasta kohden.

Tällä vuosituhannella käydyissä Irakin ja Afganistanin sodissa Yhdysvaltain asevoimille kertyi kymmenen kertaa enemmän haavoittuneina kuin kuolleita.

– Pidän tärkeimpänä kategoriana tappioiden näkökulmasta kaatuneita, vakavasti haavoittuneita ja taistelussa kadonneita eli pysyviä menetyksiä. Mutta eri maissa ja jopa saman maan eri asehaaroissa haavoittumiset kirjataan eri tavalla, Michael Kofman kirjoittaa Bluesky-viestipalvelussa.

Hänen mukaansa molemmilla osapuolilla on suhteellisen paljon kadonneiksi kirjattuja. Heidän voi olettaa kaatuneen.

Michael Kofman toteaa, että pysyviä tappioita on noin puolet kokonaistappioista. Sekin on vain arvio eikä absoluuttinen luku.

The total casualties often released in official figures are not representative of unrecoverable losses, but usually a combination of those killed in action, seriously injured, lightly injured, missing in action. Folks will find this helpful. dupuyinstitute.org/2016/10/27/w… 2/

To me, the category that matters most from a loss perspective is killed in action, seriously injured, and missing in action, i.e. unrecoverable losses. But, countries and even services within the same military diverge on how they record wounded in action. sgp.fas.org/crs/natsec/R… 3/

