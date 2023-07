”Tätä hetkeä monet silovikit ovat odottaneet” – Kenraaleilla on entistä enemmän valtaa Moskovassa

Venäjän politiikan asiantuntija Tatjana Stanovajan mukaan tunnetun venäläisen sotakommentaattori Igor Strelkovin (myös Girkin) pidätys kertoo muutoksesta Moskovassa.

– Tätä hetkeä monet silovikit ovat odottaneet innolla. Strelkov ylitti kaikki mahdolliset rajat jo kauan sitten ja sai turvallisuusjoukot – FSB:stä sotilasjohtajiin – haluamaan hänen pidätystään, Stanovaja toteaa R.Politik-analyysipalvelunsa Twitter-tilillä julkaistussa arviossa.

Igor Strelkov pidätettiin perjantaina. Wagner-palkkasotilasyhtiölle työskennellyt lääkäri, venäläispoliitikko Dmitry Petrovski on väittänyt ilmiantaneensa Girkinin.

Tatjana Stanovajan mukaan Strelkoviin kohdistuvien syytösten lähteellä ei ole juurikaan merkitystä.

– Tämä ei ole lähtöisin Wagnerista sen nykyisessä lievästi sanottuna vaikeassa tilassa.

Asiantuntija arvioi Strelkovin pidätyksen palvelevan kiistatta Venäjän puolustusministeriön tarkoitusperiä. Kenraalit voivat nyt puuttua julkiseen arvosteluun.

– Kyse on [Wagner-johtaja Jevgeni] Prigozhinin kapinan suorasta seurauksesta: asevoimien johdolla on nyt aiempaa enemmän poliittista vaikutusvaltaa murskata vastustajansa julkisuudessa.

Stanovaja ei usko, että Venäjällä nähdään massiivisia vastatoimia niin sanottuja ”vihaisia patriootteja” vastaan. Kaikkein kovaäänisimmät sodanjohdon arvostelijat saattavat kuitenkin joutua kärsimään varoituksena muille.

Igor Strelkov on entinen Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseeri. Hän tuli vuonna 2014 tunnetuksi Venäjän pyörittämien Itä-Ukrainan ”separatistijoukkojen” komentajana ja Moskovan Ukrainalta valtaamalleen alueelle perustaman Donetskin kansantasavallan puolustusministerinä. Strelkov on tuomittu poissaolevana Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampumisesta Itä-Ukrainassa vuonna 2014.

Venäjän viime vuoden suurhyökkäyksen jälkeen Strelkov on ollut näkyvä sotakommentaattori. Hän arvostellut toistuvasti Moskovan tapaa käydä sotaa ja kritisoinut suoraan niin diktaattori Vladimir Putinia kuin puolustusministeri Sergei Shoiguakin. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Strelkovin puheita on katsottu tarkoituksella pitkään läpi sormien, koska häntä on pidetty eräänlaisena varoventtiilinä Venäjän ultranationalisteille.

Igor Strelkov, a prominent critic of the Ministry of Defence as well as of #Putin and #Shoigu, has been detained. This is a moment many within the siloviki have eagerly awaited. Strelkov had overstepped all conceivable boundaries a long time ago, sparking the desire among…

