”Tästä tulee vielä valtava sotku” – Kansanedustajalta varoitus hyvinvointialueista

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on huolissaan hyvinvointialueiden potilasturvallisuudesta ja siihen liittyvistä tietojärjestelmistä.

Ylen haastattelemien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) työskentelevien lääkäreiden mukaan potilastietojärjestelmä Apotin ongelmia on peitelty, käyttäjien palaute ei ole johtanut riittäviin parannuksiin Apotissa ja tilanteesta on annettu ulospäin liian valoisa kuva. Amerikkalaisen Epic Systemsin toimittaman Apotin käyttö on laajentunut kaikkiin HUSin sairaaloihin.

Ylilääkäri Anna Meurosen mukaan Porvoon sairaalassa sattui viime talvena vakava hoitovirhe, jossa Apotin suosittelutoiminnolla oli suuri rooli. Pian Porvoon tapahtuman jälkeen ominaisuutta muutettiin turvallisemmaksi.

– Järjestelmä ehdotti potilaalle väärää sytostaattia. Lääkäri valitsi sen ja potilas sai lääkkeestä hyvin vakavan reaktion. Oli hyvin lähellä mahdollisuus, että potilas menehtyy, Meuronen sanoo Ylelle.

Sinuhe Wallinheimo sanoo pelkäävänsä, että tämä ei jää viimeiseksi.

– Muilla hyvinvointialueilla samanlaisia ongelmia. Kiire on valtava ja potilaat unohtuvat rakenteiden ja tietojärjestelmien alle. Tästä tulee vielä valtava sotku. Ja kaikki tämä himmeli ideologian takia, hän toteaa Twitterissä.