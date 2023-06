Tästä syystä Vladimir Putin on nyt hiljaa

Venäjän presidentti Vladimir Putinille matalalle profiilille ja Ukrainan tapahtumia harvasanaisesti kommentoiville esiintymiselle on selkeä syy, sanoo Ruotsin ulkopoliittisen instituutin Venäjä-tuntija Hugo von Essen. Putinin perjantaista esiintymistä Pietarin talousfoorumissa arvioiva von Essen kommentoi asiaa Svenska Dagbladetille.

Putin keskittyi perjantaisessa puheessaan lähinnä Venäjän talouteen ja kauppaan, vaikka Ukrainan pitkään odotettu vastahyökkäys on nyt alkanut.

– Hän on ollut viime aikoina hiljaa, ja järkevin tulkinta on, että sota menee nyt niin huonosti, ettei siihen haluta kiinnittää enempää huomiota, von Essen sanoo.

Puhe olisi ollut Putinille mahdollisuus saada julki oma narratiivinsa rintaman tapahtumista, mutta tätä Venäjän johtaja ei kuitenkaan tehnyt. Vaikka yhden puheen perusteella ei johtopäätöksiä pidä tehdä, muistuttaa von Essen Venäjän vaihtavan usein taktiikkaa maailmantilanteesta ja kohdeyleisöstä riippuen.

Sen sijaan Putin puhui ”moninapaisesta taloudesta” ja arvosteli tuttuun tapaansa Yhdysvaltoja ja länttä. Essenin mukaan Putin haluaa näin vähätellä Venäjän yhä eristäytyneempää asemaa.

– Narratiivin kannalta on tärkeää antaa kuvaa normaalista valtiosta, jolla on ystäviä ja normaaleja kauppasuhteita. Lännessä tämä sanoma ei toimi, mutta kolmannessa maailmassa on yhä maita joihin Venäjän narratiivi puree, hän arvioi.