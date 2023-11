Tästä lentoyhtiöstä tuli keskeinen Moskovan huoltovarmuudelle

Venäläinen Volga-Dnepr Group on tilauskuljetuslentoihin erikoistunut holding-yhtiö, jonka kalustona on raskaita kuljetuskoneita, kuten Antonov An-124-100 ”Ruslan” ja Iljušin Il-76TD-90VD. Yhtiön omistaa kaksi liikemiestä Aleksei Isaikin ja Sergei Shkljanik. Sodan alettua siitä on muodostunut niin tärkeä osa Venäjän huoltovarmuutta, että siitä voidaan jo käyttää nimeä Putinin lennosto.

Kun lännen ilmatila suljettiin venäläiskoneilta Venäjän suurhyökkäyksen alussa, neljä yhtiön konetta jäi pakotekoalition maissa sijaitseville kentille, yksi Kanadan Torontoon ja kolme Saksan Leipzig/Halleen.

Ukrainan Sviatoshynskyin aluetuomioistuin takavarikoi peräti 12 yhtiön An-124-konetta 21. maaliskuuta 2022 ja Ukrainan korruption vastainen ylioikeus takavarikoi 29. elokuuta 2023 vielä kuusi konetyypin D-18T-moottoria.

Pakotteet ja takavarikot eivät kuitenkaan ole riittäneet lopettamaan yhtiön toimintaa ja jotkut maat eivät ole vielä päättäneet rajoituksista Volga-Dnepriä vastaan. Helmikuusta 2022 alkaen yhtiöstä on tullut Moskovan avaintoimija sotatarvikkeiden ja kaksikäyttötuotteiden kuljetuksissa. Marraskuussa yhtiön koneilla siirrettiin muun muassa ilmapuolustuskalustoa Kaliningradista Ukrainan vastaiselle rintamalle.

Yhtiön koneet lentävät maan rajojen yli transponderit sammutettuina, jotta ne eivät paljastaisi kohdekenttiään, jotka sijaitsevat Kiinassa, Intiassa, Turkissa, Arabiemiraateissa, Azerbaidžanissa, Pakistanissa ja Vietnamissa. Näistä maista ne kuljettavat pakotteiden alaisia tuotteita kotimaan teollisuuden tarpeiksi.

Maaliskuussa 2022 Volga-Dneprin Antonov kuljetti Dubaista Moskovaan 85 tonnia lentokoneiden moottorien komponentteja ja muita varaosia. Saman vuoden heinäkuussa yhtiön kone osallistui kansainvälisille Africa Aerospace and Defence (AAD) -messuille Etelä-Afrikassa, johon se virallisesti kuljetti Venäjän puolustusteollisuuden näyttelymateriaalia, mutta samalla toi sieltä Etelä-Afrikan valtion ilmailu- ja aseteollisuusyhtiö Deneliltä ostettuja tuotteita. Lokakuussa 2022 Ruslan toi jälleen Arabiemiraateista porauskalustoa, latausasemia, kannettavia tietokoneita ja muita pakotteiden alaisia tuotteita Venäjälle.

Volga-Dneprin koneet osallistuvat myös Venäjän asevientiin muun muassa Serbiaan, Azerbaidžaniin ja Angolaan. Kanadaan ja Saksaan takavarikoitujen koneiden lentojen tiedettiin suuntautuneen esimerkiksi niihin maihin, joissa yksityinen palkka-armeija Ryhmä Wagner operoi laajentamassa Venäjän valtapiiriä.

Artikkelin tiedot perustuvat ukrainalaisen StateWatch-kansalaisjärjestön julkaisemaan materiaaliin.