Tässä on Venäjän ohjustuotannon heikko kohta

Laajamittaisista pakotteista huolimatta Venäjä on vain kiihdyttänyt ohjustuotantoaan. Pakotteiden kohdistaminen ja toimeenpano ovat osoittautuneet tehottomiksi Venäjän asetuotannon torpedoimiseksi. Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneen Rhodus Intelligencen raportin mukaan Venäjän ohjustuotannon pullonkaula saattaakin olla metallin työstämiskapasiteetissa eikä mikrosirujen saatavuudessa.

Vuodesta 2003 alkaen Vladimir Putin on laajentanut merkittävästi maan teollisuuden mekaanista kapasiteettia korvaamalla neuvostoaikaisia työstökoneita länsieurooppalaisilla ja itäaasialaisilla CNC (Computer Numerical Control) -koneilla. Niiden tuonnista muodostui ohjustuotannon perusta, mikä teki Venäjästä riippuvaisen tarkkuusosia työstävien koneiden kuluvien osien, varaosien ja ohjelmistotuen jatkuvasta virrasta ulkomailta.

Venäjän omiin virallisiin arvioihin perustuen ennen hyökkäyssodan alkua 90 prosenttia CNC-metallinleikkauskoneista oli ulkomaisia ja aseteollisuuden hankkimia. Venäjän oma työstökoneiden valmistus on loppunut.

2000-luvulla Länsi-Eurooppa oli lähes ainoa CNC-koneiden toimittaja, erityisesti korkean teknologian sektorilla. Viime vuosikymmenellä kehitys Itä-Aasiassa on antanut Venäjälle mahdollisuuden laajentaa tuontiketjujaan.

2020-luvulle tultaessa CNC-koneisiin liittyvä tuonti Itä-Aasiasta oli jo lähes yhtä suurta kuin Länsi-Euroopasta, ainakin määrällisesti. Laatuero on kuitenkin säilynyt. Vaikka Taiwanin ja Etelä-Korean tuotanto on ollut varsin korkealaatuista ainakin vuodesta 2014 lähtien, Kiinan tuotanto on ollut ei-haluttavaa edelleen vuonna 2022. Sen valmistamilla CNC-koneilla on hyvin vaikeaa tai mahdotonta korvata länsieurooppalaisia ja itäaasialaisia koneita, kun niistä loppuvat osat tai niiden ohjelmistot lakkaavat toimimasta.

Koska Kiinalla on rajallinen kyky vastata Venäjän tarpeisiin sotateollisiin tarpeisiin, tuonti Yhdysvaltojen liittolaismaista niin lännessä kuin idässäkin on avainasemassa Venäjän asetuotannon pysymiseksi hengissä.

Vaikka maan avaruus- ja ohjustuotanto on hyvin salaista, sen suuruutta pitää kuitenkin korostaa. Sekä Venäjän viranomaisilla että valmistajilla on paineita, koska heidän täytyy luoda suurelle yleisölle kuvaa hyvin varustetusta ja modernista aseteollisuudesta.

Tämän vuoksi Venäjän tv- ja sosiaalisen median kanavista on tullut päälähde kertomaan visuaalisesti maan asetuotannon tilasta. Sen perusteella ohjustuotanto on täysin riippuvaista läntisestä ja itäaasialaisesta CNC-koneistuksesta. Koska työvoiman osaaminen on matalaa, teollisuus joutuu luottamaan valmiisiin kokonaisratkaisuihin, mikä tekee tuotannosta äärimmäisen riippuvaista jatkuvasta ulkomaisesta ohjelmistotuesta.