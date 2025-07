Tässä on Golf Force One – Donald Trumpia suojellaan ihan uudella laitteella

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Skotlannissa viime viikonloppuna Britannian pääministeri Keir Starmerin vieraana.

Vierailuun kuuluvien tapaamisten ohella Yhdysvaltain presidentti pelasi myös golfia. Kierroksen aikana huomiota herätti presidentin panssaroitu golfautona käyttämä panssaroitu koppimönkijä, joka on saanut medioissa lempinimen Golf Force One.

Nimi viittaa Yhdysvaltain presidenttiä kuljettavaan Air Force One -lentokoneeseen.

Vaolkoisen talon tiedottaja kertoi The War Zone -medialle, että panssaroitu golfajoneuvo on yksi presidentin käytössä olevaa erikoisajoneuvoista.

Ajoneuvo otettiin käyttöön ensimmäisen kerran kymmenen kuukautta sitten Trumpin jouduttua salamurhayrityksen kohteeksi golfkentällään Floridassa. Koppimönkijä on Polariksen tekemä, mutta panssarointi on asennettu ajoneuvoon jälkikäteen.

The War Zone -median mukaan tarkkaa tietoa ajoneuvon panssarin valmistajasta ei ole. Yhdysvalloissa viranomaisten käytössä on useita eri versioita Polariksen koppimönkijöistä, joista osa on panssaroitu.

Trumpin nähtiin käyttävät kierroksella myös tavallista golfautoa. Ajoneuvovalinnan arvioidaan liittyvät uhkatasoon. Osa kentän väylistä on avoimella alueella, jolloin panssaroitu ajoneuvo tarjoaa suojaa presidentille.

🚨⛳️🪖 #LOOK — President Donald Trump has a new heavily armoured golf cart dubbed "Golf Force One" which followed him as he played Turnberry. pic.twitter.com/3HAEOf7N3B

— NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) July 28, 2025