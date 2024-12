Täsmäisku komentopisteeseen – venäläisyksikkö menetti komentajansa

Venäläisen merijalkaväkiprikaatin apulaiskomentaja on kuollut Ukrainan iskussa, kertoo ukrainalainen mediakanava Militarnyi.

Tietojen mukaan Mustanmeren laivaston 810. merijalkaväkiprikaatin apulaiskomentaja Salim Paštov kuoli yhdessä seitsemän muun sotilaan kanssa Ukrainan iskettyä komentopisteeseen Lgovin kaupungissa Venäjällä. Myös muut kuolleet olivat tiettävästi prikaatin johtavia upseereita.

Isku tapahtui noin 28 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän välisestä valtakunnanrajasta. Iskussa käytettiin mahdollisesti yhdysvaltalaisia HIMARS-raketteja, joiden kantomatka on noin 80 kilometriä.

Tapauksesta kertoi Paštovin sisko prikaatin sosiaalisen median ryhmässä Vkontaktessa.

– Kamala tragedia on tapahtunut. Rakas veljeni, Salim Muharbetobitš Paštov, on kuollut, sisko kommentoi.

Komentopisteen pitäminen piilossa ei tiettävästi onnistunut, sillä paikallisen Telegram-kanavan mukaan kaikki kaupungin asukkaat olivat tietoisia sen sijainnista. Karttapalveluiden mukaan komentopiste oli Lgovin sokeritehtaan vieressä sijaitsevassa kerrostalossa.

Kuvien perusteella kerrostalo kärsi iskussa vakavia vaurioita.

Paštovin aiemmin komentama yksikkö on joutunut Ukrainan sodan aikana kokemaan kuvia. Prikaati tuhoutui lähes täysin Mariupolin taistelussa vuonna 2022. Tuolloin koko prikaati täytyi perustaa uudelleen.

Myöhemmin samana vuonna prikaatin arvioitiin menettäneen Hersonin suunnalla 85 prosenttia miesvoimastaan, ja se täytyi perustaa jälleen uudestaan.

Vuonna 2023 Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR:n johtaja Kyrylo Budanov kertoi, että yksikkö tuhoutui jälleen lähes täysin sen puolustautuessa Ukrainan suurhyökkäykseltä Etelä-Ukrainassa. Yksikkö on siis käytännössä tuhottu kolmesti.

Sittemmin yksikkö on osallistunut epäonnistuneisiin rynnäköihin Pohjois-Ukrainassa. Elokuussa prikaati siirrettiin Kurskin rintamalle.

🔥 The Ukrainian Armed Forces have reportedly eliminated the deputy commander of Russia’s 810th Marine Brigade. Salim Pashtov, who was at a command post in Lgov, Kursk region, at the time of the strike, was reportedly killed. pic.twitter.com/osnBOFkuYH

