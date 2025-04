Viranomaisisku paljasti hämmentävän kuvan – näin mafiaperhe hallitsee aluettaan

Vaikka eletään 2020-lukua, viranomaisten Palermon mafian vastainen isku osoitti, kuinka mafiaperhe hallitsee aluettaan.

– Monet kulkevat jonossa pyytämässä palveluksia (mafia)pomoilta. Klaanien tehtävänä on ratkaista nopeasti mitä erilaisimmat ongelmat ilman, että oikeudellisia menettelyjä käynnistetään, tutkintatuomari kirjoittaa Giornale di Sicilian mukaan.

Viranomaiset iskivät Nocen mafiahallintoalueeseen (mandamento), johon kuuluvat Cruillas-Malaspinan ja Altarellon mafiaperheet. Kaikkiaan operaatiossa pidätettiin 12 mafiosoa, mukaan lukien johtajat Renzo Lo Nigro ja Carlo Castagna.

Tutkintatuomarin mukaan kaikki menivät pyytämään pomolta palveluksia.

– Kiinteistönomistajia, jotka halusivat päästä eroon rikollisista vuokralaisista, pariskunta, joka oli riidellyt poikansa koulukaverin kanssa. Ne, joilla oli maksamattomia velkoja. Ne, jotka halusivat perustaa kaupallisen yrityksen ja tarvitsivat siihen mafian luvan. Se on masentava kuva.

– Te olette ainoat ihmiset, jotka voivat ratkaista kaikki ongelmat, sanoi nainen, joka halusi avata pizzeria Nocen mandamenton alueelle.

Tutkintatuomari toteaa, että ”tuloksena on mafia, jolle on uskottu valtakeskus pirstoutuneessa yhteiskunnassa, jossa ei ole luotettaviksi koettua valtiota referenssipisteenä, joka ratkaisee nopeasti mitä erilaisimmat ongelmat ilman oikeudellisia menettelyjä. (Kansalaisten) arvokkuudestaan ja omien oikeuksien kunnioittamisesta luopuminen on masentava ja huolestuttava osoitus yhteiskunnan rappeutumisesta”.

Cosa Nostra Palermossa on jakanut kaupungin kahdeksaan mandamentoon, jotka ovat Porta Nuova, Passo di Rigano-Bocca Di Falco, Santa Maria di Gesù-Villgrazia, Noce-Cruillas, Ciaculli, Pagliarelli, Resuttana ja San Lorenzo-Tommaso Natale. Näissä on yhteensä 33 mafiaperhettä.