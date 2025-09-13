Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / GENYA SAVILOV

Tasavallan presidentti Puolan tapahtumista: Venäjä teki jälleen virhearvion

  • Julkaistu 13.09.2025 | 08:58
  • Päivitetty 13.09.2025 | 08:58
  • Puola, Ukraina
Presidentti Alexander Stubb linjasi Kiovassa Suomen seisovan jatkossakin Ukrainan rinnalla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäläisten lennokkien tunkeutuminen Puolaan kertoo tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän turhautumisesta sotamenestykseensä Ukrainassa. Juuri kaksipäiväisen Ukraina-vierailun päättäneen Stubbin arviosta kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.

Stubb keskusteli Puolan tapahtumista Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Ukraina on valmis rauhaan, Venäjä ei ole. Venäjän hyökkäykset Ukrainan siviilikohteisiin ja Puolan tapahtumat kertovat siitä, että Venäjä ei ole saavuttamassa tavoitteitaan Ukrainassa, vaan se yrittää löytää yhä uusia tapoja vaikuttaa Ukrainan ja muun Euroopan yhteiskuntiin. Venäjä on jälleen tehnyt valtavan virhearvion: se on aliarvioinut lännen tahtotilan ja yhtenäisyyden, tasavallan presidentti sanoi.

Puolan vastausta Venäjän ilmatilaloukkaukseen Stubb luonnehti ”ripeäksi ja päättäväiseksi”.

Presidentti linjasi tapaamisessaan Zelenskyin kanssa Suomen seisovan jatkossakin Ukrainan rinnalla. Suomen tuki Ukrainalle ei ole yksisuuntaista tukea, vaan koko Eurooppaa vahvistavaa yhteistyötä, Stubb kuvaili.

– Ukrainan kansa on sisukas. He ovat taistelleet itsenäisyytensä puolesta jo kolme vuotta. Jatkamme työtä Ukrainan rinnalla. Slava Ukraini, Stubb kirjoitti vierailun päätyttyä viestipalvelu X:ssä lauantaiaamuna.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)