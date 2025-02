Tasavallan presidentti onnitteli Viroa: Meillä on yhteiset juuret ja tulevaisuus

Tasavallan presidentti Alexander Stubb onnittelee Viroa maan itsenäisyyspäivän kunniaksi. Hän on julkaissut viestipalvelu X:ssä onnittelutekstin sekä suomeksi että viroksi.

– Hyvää itsenäisyyspäivää Viro. Meillä on yhteinen identiteetti ja yhteiset juuret. Välillä meidät on revitty erilleen, mutta löydämme aina takaisin toistemme luo. Meillä on yhteinen tulevaisuus, Stubb kirjoittaa.

Virossa vietetään itsenäisyyspäivää 24. helmikuuta. Tänään tulee kuluneeksi 107 vuotta siitä, kun maa julistautui ensimmäisen kerran itsenäiseksi. Toisen kerran Viro julistautui itsenäiseksi 20. elokuuta 1991 irtautuessaan Neuvostoliitosta.

Julkaisunsa yhteyteen Stubb on jakanut yhteiskuvan Viron pääministerin Kristen Michalin kanssa. Kuva on otettu Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Tänään tuli kuluneeksi tasan kolme vuotta Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta, jonka johdosta Euroopan maiden johtajat ovat matkustaneet Kiovaan osoittaakseen tukensa.