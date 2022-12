Tasan kuudesosa Ukrainan pinta-alasta on vallattuna

War Mapper -twittertilin mukaan Ukraina valloitti marraskuussa takaisin omia alueitaan Venäjän hyökkääjiltä 3850 neliökilometriä.

Venäjän hallussa on 16,7 prosenttia Ukrainan pinta-alasta, vuonna 2014 valloitettu Krim mukaan lukien. Tämä tarkoittaa tasan kuudesosaa.

Helmikuussa 2022 Venäjän hallussa oli kahdeksan prosenttia Ukrainasta.

Hyökkäyssodan sytyttyä maaliskuun alussa Venäjän valtaama alue oli suurimmillaan 22 prosenttia Ukrainasta.

Over the month of November has liberated approximately 3,850km² of Ukraine.

This means that currently occupies ~16.66% of Ukraine. ~0.64% less of the total area of the country than at the end of October. pic.twitter.com/MlWn05g8RX

— War Mapper (@War_Mapper) December 1, 2022