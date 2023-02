Tarkka laukaus räjäyttää videolla ensi kertaa Venäjän Terminator-vaunun

Venäläinen BMPT-panssariajoneuvo on tuhottu Ukrainan Kreminnan alueella.

Ukrainalaisten julkaisemat kuvat ja videot (alla) näyttävät tykinammuksen täysosuman metsätiellä kulkevaan vaunuun. Osuma johtaa räjähdyksiin, jotka tuhoavat vaunun täysin.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen vahvistettu Terminator-nimellä tunnetun vaunun tuhoutuminen Ukrainan sodassa.

Vaunu on suunniteltu tukemaan tankkien toimintaa erityisesti asutetuilla alueilla. Raskaasti aseistettu ja panssaroitu Terminator on varustettu panssarintorjuntaohjuksilla, 30 millimetrin tykeillä, kranaatinheittimillä ja konekiväärillä.

Terminatorin tuhosta kertoi ensin Luhanskin alueen ukrainalaisen sotilashallinnon johtaja Serhii Haidai. Hän huomautti Telegramissa Venäjän propagandistien suitsuttaneen hiljattain, että vaunut ovat suorastaan mahdottomia tuhota.

Ukrainan on kerrottu torjuneen tänään ankaria venäläishyökkäyksiä Kreminnan alueella.

Video of that Russian BMPT tank support combat vehicle destroyed on the Kreminna front. https://t.co/VH672u7lKq pic.twitter.com/7VgsRWfoS0 — Rob Lee (@RALee85) February 9, 2023

Serhiy Hayday posted photos that appear to show the first combat loss of a Russian BMPT tank support combat vehicle on the Kreminna front.https://t.co/Cz2qwgfUAu pic.twitter.com/4BhKxmxXMu — Rob Lee (@RALee85) February 9, 2023