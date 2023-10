Tarkka isku yli 30 kilometrin päästä – saksalaistykit moukaroivat Venäjän joukkoja

Saksan Ukrainalle toimittamat 155 millimetrin PzH 2000 -panssarihaupitsit osoittautuivat tehokkaiksi jo viime vuoden kesällä.

Kesäkuussa 2022 saapuneista ensimmäisistä vaunuista seitsemän tuli Saksasta ja viisi Alankomaista. Panssarihaupitsit suorittivat välittömästi suuren määrän tulitehtäviä rintaman läheisyydessä.

Rheinmetall-yhtiön toimitusjohtaja Armin Papperger sanoi saksalaiselle N-TV-kanavalle, että panssarihaupitsien piippujen oli suunniteltu kestävän noin 4 500 laukausta. Ukrainassa niillä on kuitenkin ammuttu jopa 20 000 kertaa. Korjaustarpeen vuoksi vaunuja on lähetetty Liettuaan ja Slovakiaan kunnostettavaksi.

Interesting Engineering -lehden mukaan PzH 2000 on tunnettu erityisen hyvästä osumatarkkuudestaan ja pitkästä kantamasta. Tykki voidaan kohdistaa suoraan koordinaattien perusteella.

Panssarihaupitsi pystyy tulittamaan kolme laukausta kymmenessä sekunnissa myös niin, että kranaatit putoavat kohteeseensa samanaikaisesti. Tykin kantama on ammustyypistä riippuen 30–56 kilometriä.

Ukrainan hallitus on kiittänyt Saksaa asejärjestelmien toimittamisesta ja todennut niiden vaikuttaneen merkittävällä tavalla rintamatilanteeseen. Panssaroinnin vuoksi miehistö on suojassa vastapuolen tykistöiskuilta.

– Se tekee laskut itse, tähtää itsestään ja ampuu itsestään. Se on täysin erilainen verrattuna vanhaan neuvostokalustoon, Radio Free Europen haastattelema ukrainalaissotilas sanoi.

PzH 2000 is perhaps the best self-propelled gun in the world.

The #UAarmy has them thanks to our partners.

russia does not have anything close to this, because a terrorist state is not capable of creating a masterpiece.

Who do you think will win? https://t.co/Yb6ypRjGcJ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 17, 2023