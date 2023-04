”Tarkka-ampuja tulittaa minua” – video Bahmutin keskustasta

Venäjän asevoimien arvioidaan menettäneen viimeisten kahden viikon aikana yli 4 000 asevoimien sotilasta ja Wagner-palkkasoturiryhmän taistelijaa Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin taisteluissa.

Taisteluiden painopiste vaikuttaa siirtyneen kaupungin etelä- ja pohjoispuolelta sen ydinkeskustaan. Sieltä julkaistujen videoiden perusteella venäläisjoukot olisivat edenneet hieman viime päivinä käydyissä taisteluissa.

Kaupunkitaisteluiden luonteen vuoksi muutokset rintamalinjassa ovat varsin pieniä. Venäläisten sotakirjeenvaihtajien mukaan Wagnerin joukot olisivat vallanneet viime päivinä Bahmutissa sijaitsevan rautatieaseman, viljasiilon ja koulurakennuksen. Ukrainalaisjoukkojen väitettiin tehneen vastahyökkäyksen rautatieaseman luona.

Wagner-ryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin sanoi Ukrainan joukkojen puolustavan edelleen kiivaasti asemiaan ja lähettäneen ydinkeskustaan huoltotarvikkeita ja lisäjoukkoja. VDV-maahanlaskujoukkojen kerrotaan siirtyneen asemiin Wagnerin sivustalle 15 kilometriä Bahmutin pohjoispuolella.

Ukrainan 3. rynnäkköprikaati on julkaissut videon kaupungin viimeaikaisista taisteluista. Autolla liikkuva sotilas sanoo venäläisten panssarivaunujen lopettaneen hetkellisesti tulituksensa. Hiekkatien varrella sijaitsevat pientalot ovat kaikki tuhoutuneet tai vaurioituneet.

– He sanovat, että eilen neljä siviiliä evakuoitiin Bahmutista. Jaahas, taas uusia tykistökranaatteja, sotilas toteaa.

Henkilöautojen kolonna ohittaa kerrostaloja, jotka ovat tummuneet tulipalojen synnyttämästä savusta. Videolla ukrainalaissotilaiden näytetään tarkkailevan ympäristöä erään rakennuksen portaikon suojista.

– Hitto, pojat, tarkka-ampuja tulittaa minua, eräs sotilas sanoo.

Ryhmä siirtyy jalkaisin uusiin asemiin keskustassa. Ukrainan sotilaat käyttävät vihreää teippiä kypärässään ja hihoissaan erottautuakseen Venäjän joukoista.

Sotilaat suojautuvat myöhemmin raunioituneeseen rakennukseen.

– Suoraan edessäsi kuusi venäläistä meni sisään taloon, eräs sotilas sanoo.

Daily routine of the 1st Mechanised Battalion, 3rd Assault Brigade in Bakhmut. pic.twitter.com/EiPnz9lOdv

— Dmitri (@wartranslated) April 12, 2023