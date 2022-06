Uusi havainto: Venäjän panssareissa outoja suojarakennelmia

Venäjän on kerrottu lähettäneen Ukrainaan kalustopulan vuoksi 1960-luvun alussa käyttöönotettuja T-62-taistelupanssarivaunuja.

Asiantuntijoiden mukaan taustalla ovat sotatappioiden lisäksi se, että uudempien varastoitujen vaunujen kunto on ollut puutteellisen ylläpidon tai korruption vuoksi luultua heikompi. T-62-panssarivaunujen taistelukykyä rajoittaa puuttuva pimeätoimintakyky ja ampumatarvikkeiden heikko läpäisyvoima.

Ukrainan kaakkoisosista julkaistujen kuvien perusteella vanhoihin panssarivaunuihin olisi asennettu erikoisia suojarakennelmia niiden panssaroinnin tehostamiseksi.

Defence Blog -sivuston mukaan tykkitornin yläpuolelle kiinnitetyn teräsrakennelman tarkoitus olisi tuoda lisäsuojaa lennokeilta ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksilta, jotka lähestyvät kohdettaan ylhäältä päin.

Vastaavia rakennelmia tehtiin myös uudempiin panssarivaunuihin jo ennen hyökkäystä Ukrainaan, mutta niiden teho jäi asiantuntijoiden mukaan kyseenalaiseksi. Ukrainan asevoimat kertoo tuhonneensa tähän mennessä 1 390 Venäjän taistelupanssarivaunua ja 3 416 panssariajoneuvoa.

Exclusive from Kherson Herald: "Arrival of Russian tanks in the Kherson region. Tanks are moving both in the direction of Nikolaev and Krivoy Rog. It is difficult to estimate their number, but the armored vehicles have not stopped moving for the third day, day and night." pic.twitter.com/emctGzOyJ7

— Dr.Snekotron (@snekotron) June 5, 2022