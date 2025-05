Tanskassa suunnitellaan 40 vuotta vanhan ydinvoimalain kumoamista – ”Naurettava kielto”

Tanskassa pohditaan 40 vuotta kestäneen ydinenergiakiellon lopettamista. Asiasta kirjoittaa muun muassa Financial Times.

Taustalla on varautuminen siihen, että tuulivoimaa paljon käyttävä maa välttyisi vastaavanlaisilta sähkökatkoilta, jotka iskivät Espanjaan ja Portugaliin viime kuussa.

Tanskan ilmasto-, energia- ja sähköministeri Lars Aagaard kertoi tanskalaiselle Politiken-lehdelle, että maan hallituksella kestäisi vuosi analysoida ydinvoiman palaamisen edut ja haitat.

Tanskassa vuonna 1985 säädetty laki kieltää ydinvoiman käytön energiantuotannossa.

Tanskalla on yksi maailman suurimmista uusiutuvan energian osuuksista sähköntuotannossaan rannikolla sijaitsevien laajojen offshore-tuulipuistojen ansiosta.

Tanska käyttää hiili- ja kaasuenergiaa ja maalla on sähkönsiirtoyhteyksiä esimerkiksi ydin- ja vesivoimaa tuottaviin Ruotsiin ja Norjaan varmistaakseen, ettei maassa tapahdu laajoja sähkökatkoksia.

Neljä Tanskan parlamentin oikeisto-oppositiossa olevaa puoluetta haluaa ottaa ydinvoiman uudelleen käyttöön.

– Havaitsemme, että kehitystä on meneillään uusissa ydinvoimateknologioissa: pienillä modulaarisilla reaktoreilla, Aagaard kertoi Politikenille.

Hänen mukaansa hallitus on päättänyt käynnistää analyysin uuden teknologian mahdollisuuksista.

Pienet modulaariset reaktorit ovat herättäneet merkittävää sijoittajien innostusta maailmanlaajuisesti. Toistaiseksi monet hankkeista ovat vielä suunnitteluvaiheessa tai odottavat viranomaisten hyväksyntää.

Tanskan entinen pääministeri ja Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen sanoi Financial Timesille kannattavansa ”naurettavan kiellon” kumoamista.

– Tuuli ja aurinko ovat hyviä niin kauan kuin sinulla on tuulta ja aurinkoa. Mutta sinulla on oltava ei-fossiilinen perusvoima, ja on naurettavaa sulkea ydinvoima pois etukäteen. Arvelen, että tämä on prosessi [hallitukselta] kohti kiellon poistamista, hän sanoi.

Tanskassa on ollut erityisesti kiistaa siitä, minne uudet ydinvoimalat sijoitettaisiin sekä minne ydinjätteet varastoitaisiin.