Tanskan partiolaivat ympäröivät epäilyttävää laivaa Itämerellä – tämä aluksesta tiedetään

Saksan hallituksen mukaan Itämeren tietoliikennekaapelien katkeamisen taustalla on todennäköisesti sabotaasi. Maan puolustusministeri Boris Pistoriuksen mukaan tekijä ei ole toistaiseksi tiedossa, mutta vaurioita on silti pidettävä hybriditoimintana.

Sosiaalisessa mediassa on seurattu tiistaina ahkerasti kiinalaista Yi Peng 3 -rahtialusta, jonka on päätelty liikkuneen molempien vioittuneiden kaapelien lähellä niiden vioittumisten aikoihin. Itämeren alueella on lisäksi lentänyt Yhdysvaltain ja Britannian P-8-merivalvontakoneita. Niiden liikkeet voivat myös liittyä maanantaina alkaneeseen Freezing Winds 24 -sotaharjoitukseen.

Ruotsin ja Liettuan välisen BSC East-West-merikaapelin vika havaittiin sunnuntaina 17. marraskuuta noin kello 10 Suomen aikaa. Suomen ja Saksan välisen C-Lion1-merikaapelin vika havaittiin aamuneljän aikoihin maanantaina.

BCS East-West-kaapelin omistaa Arelion ja C-Lion1-kaapelin Cinia. Cinia-yhtiöstä kolme neljännestä omistaa Suomen valtio. Arelion on ruotsalainen, entiseltä nimeltään Telia Carrier.

Yi Peng 3 on vuonna 2001 valmistunut kuivarahtialus. Se on 224 metriä pitkä ja 32 metriä leveä alus, jonka syväys on 14,5 metriä. Yi Peng 3 kulki kaapelivaurioiden ilmaantumisen aikoihin sekä katkenneen C-Lion1-kaapelin että Ruotsin ja Liettuan välillä kulkevan tietoliikennekaapelin päältä.

Yi Peng 3 oli tiistaina aamusta Tanskan talousvyöhykkeellä. Sitä seurasi Tanskan laivaston fregatti. Yi Peng 3 on julkisten tietojen mukaan lähtenyt Venäjän Laukaansuusta perjantaina ja on matkalla Egyptin Port Saidiin. Sen omistajaksi on merkitty kiinalainen Ningbo Yipeng Shipping Co LTD.

Rahtialus siirrettiin nykyiselle omistajalleen marraskuun alussa. Venäjän satamatietojen mukaan sen kapteenina toimii Venäjän kansalainen.

Rahtialus vaikuttaa olevan tällä hetkellä Tanskan tiukassa seurannassa. Sen lähelle saapui iltapäivällä uusi partiolaiva, joten sen ympärillä on pyörinyt kolme Tanskan laivaston alusta.

3 Danish navy ships are converging on the Chinese vessel suspect of cutting communication cables right now! pic.twitter.com/KxA5QyTzPA — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) November 19, 2024