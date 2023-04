Tanskan lahjoittamat haupitsit toimitettiin suoraan taisteluihin

Tanskan Ukrainaan lahjoittamat pyöräalustaiset Caesar-haupitsit on jo otettu käyttöön Ukrainassa. Maan puolustusministeri Oleksii Reznikov kertoo ukrainalaiselle Suspilne-lehdelle. Toimitetut haupitsit päätyivät saman päivän aikana suoraan taistelutehtäviin. Puolustusministeri ylistää maiden välistä yhteistyötä ja sen sujuvuutta. Aiheesta uutisoi Kiev independent -lehti.

– Tänään saapuivat tanskalaiset Caesar-haupitsit ja ne ovat jo taistelutehtävissä. Tämä on Ukrainan ja Tanskan välisen yhteistyön taso, Reznikov kertoo lehdistötilaisuudessa.

Puolustusministeri ei kuitenkaan tarkentanut, kuinka monta haupitsia toimitettiin.

Tanska on luvannut tammikuussa lahjoittaa Ukrainalle 19 ranskalaista Caesar 155 mm:n haupitsitykistöjärjestelmää.

Maa on myös luvannut lähettää Ukrainalle 100 Leopard 1 -panssarivaunua, joista 80 toimitetaan vuoden 2023 loppuun mennessä, sekä 14 Leopard 2 -panssarivaunua yhdessä Alankomaiden kanssa.

Ukrainalla on ollut käytössä jo aiemmin ranskalaisia Caesar-haupitseja.

