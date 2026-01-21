Verkkouutiset

Bornholm sijaitsee Ruotsin Skånen edustalla Itämeressä. Google Earth

Tanskan Bornholmin saari pimeni kokonaan

  • Julkaistu 21.01.2026 | 12:37
  • Päivitetty 21.01.2026 | 14:04
  • Bornholm, Tanska
Verkkoyhtiön mukaan häiriö koski sähköjä, vettä, lämmitystä ja tietoliikenneyhteyksiä.
Tanskan Bornholmin saarella on täydellinen sähkökatko. Infrayhtiö Treforin mukaan katkos vaikutti iltapäivällä myös vesihuoltoon ja tietoliikenneyhteyksiin.

Tieto katkosta herätti heti epäilyksiä saaren mantereeseen yhdistävien kaapeleiden vaurioista. Paikallisen Bornholms Tidenden mukaan tällaisesta ei ole kuitenkaan merkkejä.

Treforin viestintäpäällikkö Ann Warren kertoi BT:lle puolilta päivin, että tilanteen korjaamisen vaatimaa aikaa on vielä vaikea sanoa.

Trefor tiedotti aiemmin, että sähköjen palautumista voidaan joutua odottamaan iltayhdeksään asti.

Uusimmat
