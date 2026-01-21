Tanskan Bornholmin saari pimeni kokonaan

Tanskan Bornholmin saarella on täydellinen sähkökatko. Infrayhtiö Treforin mukaan katkos vaikutti iltapäivällä myös vesihuoltoon ja tietoliikenneyhteyksiin.
Tieto katkosta herätti heti epäilyksiä saaren mantereeseen yhdistävien kaapeleiden vaurioista. Paikallisen Bornholms Tidenden mukaan tällaisesta ei ole kuitenkaan merkkejä.
Treforin viestintäpäällikkö Ann Warren kertoi BT:lle puolilta päivin, että tilanteen korjaamisen vaatimaa aikaa on vielä vaikea sanoa.
Trefor tiedotti aiemmin, että sähköjen palautumista voidaan joutua odottamaan iltayhdeksään asti.